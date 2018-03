Doppio oro per Anna Brogiato 

Gioia Tenan, argento in due secialità, e Martina Ferraresi e Gioia Baccan, bronzo nello speed slalom, mentre nel maschile Cristian Meneghello centra la seconda posizione. Doppio successo per Anna Brogiato e con Giacomo Barzon a podio

Il tecnico Davide Roveran: “Gara con molte conferme ma soprattutto moltissimi passi avanti rispetto lo scorso anno”

Costabissara (Vi) - Spedizione sensazionale quella dello Skating Club Rovigo al campionato regionale freestyle nelle specialità Speed Slalom e Free jump conquistando due ori, tre argenti e tre bronzi. Domenica 25 Marzo a Costabissara (Vi) si è svolta una prima fase del campionato regionale che si ultimerà proprio al Pattinodromo delle Rose di Rovigo domenica 22 aprile con le discipline rollercross (destrezza), highjump (salto in alto) e slide (frenate). Hanno partecipato sotto lo sguardo dell’allenatore Davide Roveran, nella categoria Ragazzi Gioia Tenan, argento in entrambe le specialità, e Martina Ferraresi, bronzo nello speed slalom. Negli Allievi, ad un passo dal podio hanno concorso Sonia Crepaldi, quinta e quarta, e Gioia Baccan, quarta nel free jump, bronzo nello speed slalom, mentre nei maschi Cristian Meneghello centra la seconda posizione.

Picco di risultato negli Junior con Anna Brogiato, doppio oro, per concludere poi con Giacomo Barzon (Senior) che lambisce il podio nello speed slalom mentre ottiene un ottimo bronzo nel salto in alto coi pattini. “Gara con molte conferme ma soprattutto moltissimi passi avanti rispetto lo scorso anno - commenta l’allenatore Davide Roveran - si inseriscono molte nuove società del mondo del freestyle in ambito federale, aumentando la competizione ed insieme ad essa creando legami di amicizia tra atleti, specie tra i più giovani, anche grazie al lavoro del coordinatore regionale del Freestyle Claudio Ongarato. Il nostro è uno sport difficile sebbene molto divertente e con molte specialità, dove alla parte ‘acrobatica’ si affianca una forte componente di tecnica e atletica che ha bisogno di molto allenamento, ma con passione e costanza i nostri atleti stanno dando il meglio e ne sono molto orgoglioso”.

Continuano nel frattempo tutti i corsi sia al Pattinodromo delle Rose (impianto sportivo a lato del Palasport, nel quartiere Commenda) che fuori dalle mura cittadine, a Crespino, Villadose e Gavello. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.skatingclubrovigo.it oppure sulla pagina facebook Skating Club Rovigo oppure telefonando al numero 347.0013300.