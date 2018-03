"Il no di Autostrade all’esenzione diventa un costo sociale"

Una richiesta che risponde alla esigenze dei cittadini di Occhiobello e dei comuni limitrofi quella che viene ribadita dal sindaco Daniele Chiarioni che non accetta la risposta di Autostrade per l’Italia sull’impossibilità di un’esenzione, a loro carico, nel tratto Occhiobello - Ferrara nord a causa della chiusura del ponte sul Po per lavori



Occhiobello (Ro) - “La condivisione di un obiettivo comune ci rende compatti al di qua e al di là del Po. La risposta di Autostrade per l’Italia sull’impossibilità di un’esenzione, a loro carico, nel tratto Occhiobello - Ferrara nord, non può essere accolta supinamente”. Daniele Chiarioni, sindaco di Occhiobello, torna a ribadire che il costo dell’autostrada che i cittadini si accolleranno a causa della chiusura del ponte sul Po per lavori non deve pesare per un tempo lungo. Richiesta che anche la Regione Veneto ha inoltrato al ministero delle Infrastrutture (LEGGI ARTICOLO).

“Stiamo parlando di mesi e non sappiamo ancora quanti. - afferma - Le richieste delle amministrazioni comunali di Occhiobello con Stienta, Gaiba, Fiesso Umbertiano, Canaro e Pincara e di Ferrara sono la proiezione di esigenze che necessitano di risposte congruenti e che non ignorino la quotidianità di migliaia di pendolari”.

“Confidiamo che le istituzioni, a più livelli, da quelle più vicine ai cittadini fino al ministero per le Infrastrutture possano trovare un equilibrio tra i costi di un intervento improcrastinabile e le modalità di svolgimento che rischiano di causare costi sociali non indifferenti” conclude Chiarioni.