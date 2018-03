In campo i progetti per far funzionare la vocazione turistica

Rovigo - Il riconoscimento del 2015, che ha promosso il Delta del Po a Riserva della Biosfera Mab Unesco, ha aperto al territorio nuove opportunità di sviluppo del turismo, con ricadute positive sull’economia locale.A partire da questa esperienza, per valorizzare e promuovere le attività turistiche nel Delta, nasce il progettoda un gruppo di giovani che hanno partecipato al Mab Youth Forum 2017 e dall’Ente parco regionale Veneto del Delta del Po.#MyDeltaSlow ha l’obiettivo di valorizzare la forte vocazione della zona deltizia alle attività turistiche slow, in particolare il cicloturismo, mirando a sviluppare e mettere in rete i diversi attori presenti sul territorio. L’iniziativa ha un costodi cui 80.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cariparo e 40.000 euro dalla Regione Veneto.Tra gli obiettivi principali del progetto ci sono: aumentare la qualità dell’offerta ricettiva del territorio attraverso percorsi di formazione per gli operatori turistici, attivando spazi di confronto con le altre Riserve della Biosfera presenti in Italia; creare rete tra imprese e attori del territorio per sviluppare un prodotto turistico competitivo e soddisfare le esigenze dei visitatori, con particolare attenzione al cicloturismo; coinvolgere il mondo della scuola per valorizzare l’identità locale attraverso percorsi didattici appositamente ideati per gli Istituti del territorio; rafforzare l’immagine e la notorietà della Riserva della Biosfera del Delta del Po e dei suoi prodotti turistici attraverso attività di comunicazione, come organizzazione e partecipazione a eventi e fiere dedicati, creazione di un sito web e di un’app per presentare tutti i servizi del turismo slow e promozione del Delta del Po attraverso il web e i social network.