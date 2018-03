La valanga verbale di Natalino Balasso arriva sabato sera 

Rosolina (Ro) - Si chiude in bellezza la seconda stagione di. In scenaunNon c’è nessun filo conduttore - a parte quello del microfono di cui prima - in compenso c’è tanta comicità, il meglio di 10 anni di Balasso. Un, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi.Basta per davvero un microfono e la voglia di raccontare in che assurdo mondo viviamo. Più di due ore di zapping in puro stile Balasso, concentrato in un’unica performance che raccoglie tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia. Lo spettacolo risulta così un’antologia comica durante la quale l’attoreda quella sottile nata dai doppi sensi e dai giochi di parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime.Attore, comico e autore di teatro, cinema, libri e televisione, Natalino Balasso debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. In questi anni ha fatto tanto teatro, almeno quanto ha fatto ridere e riflettere le platee di tutta Italia. È amatissimo in tutta la penisola e un’istituzione in Veneto. Con i suoi video comici di analisi sociale pubblicati sul canale “Telebalasso” di youtube, con oltre 18milioni di spettatori, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare.Senza nessuna forma di sostegno televisivo o radiofonico quei video sono il risultato di un linguaggio ritenuto da molti nuovo, una forma di comprensione del presente che può diventare a sua volta strumento. L’amministrazione comunale di Rosolina, che ha fortemente voluto Sole d’Inverno e l’ha realizzata con la collaborazione del Circuito Regionale Arteven, si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti e avverte che i posti a disposizione si stanno rapidamente esaurendo.