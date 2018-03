Musef, "Bella struttura, costata anche soldi, inutilizzata"

Impegnate risorse consistenti per la realizzazione ma una volta inaugurato non è stato più curato il suo funzionamento: Nicola Zanca consigliere comunale di minoranza della lista Insieme Si Può, crede che sia uno spreco di risorse non portare attività nella biblioteca-museo Musef

Gaiba (Ro) - “A quasi due anni dall'inaugurazione del Musef - Museo della scienza e fantascienza di Gaiba, non ci sono iniziative scientifico-culturali promosse dal Musef stesso”. Nicola Zanca, consigliere comunale di minoranza della lista Insieme Si Può, ha presentato una interrogazione in merito alla carenza di attività della biblioteca-museo.

“Sabato 7 maggio 2016 fu inaugurato con una conferenza di Luigi Pizzimenti, curatore del Museo del Volo Volandia. L'evento aveva ospitato un frammento di roccia lunare, all'interno del tour "Ti porto la Luna" ed ottenne un ottimo successo di pubblico. - afferma Zanca - Da allora non sono state più organizzate iniziative in merito al Musef, né da parte dell'amministrazione comunale né dal comitato scientifico del museo. Le uniche attività di questi anni presso il museo-biblioteca di Gaiba sono state alcuni laboratori creativi o incontri di associazioni del paese che potevano essere realizzate benissimo nelle altre strutture pubbliche di Gaiba già esistenti, come il teatro o la sala del centro sportivo”.

Onerose le spese a carico dei cittadini di Gaiba: “Le spese annuali del museo-biblioteca ammontano a circa 50mila euro, tra costi di gestione e la rata del mutuo per realizzarlo, di 27mila euro all’anno, con un importo finale del mutuo pari a 545 mila euro, tutto a carico del comune di Gaiba da estinguere nel 2031. Ma di iniziative rivolte ai cittadini l'amministrazione sembra non curarsene. I corsi di inglese e informatica annunciati dal sindaco Roberto Berveglieri in consiglio comunale nel 2016 non sono mai stati attivati e nemmeno pubblicizzati. Ora la volontà della maggioranza di ampliare con un secondo stralcio il museo-biblioteca con un progetto da 243mila euro, esposta nell'ultimo consiglio comunale”.

"A chi giova tutto questo? A chi è giovato costruire il museo se l'amministrazione non organizza iniziative? - commenta - Il comitato scientifico del Musef esiste o è solo un annuncio sul sito web? L'anomalia palese del Musef è che il sindaco ha impegnato risorse consistenti per realizzarlo, e una volta inaugurato non ne ha più curato il funzionamento. Nemmeno ha voluto far finta di interessarsene, con una rassegna di incontri annuale per esempio. Siamo sicuri che tutte le risorse investite non avrebbero fatto comodo per altri servizi indirizzati comunità? Penso ai servizi nel sociale, ai servizi scolastici, allo sport, o alla sistemazione delle buche di via Tommaselle e via Argine Valle, vie che permangono in uno stato di degrado intollerabile. Il sindaco Roberto Berveglieri nell'ultimo consiglio comunale, dopo richiesta di delucidazioni sul Musef, ha affermato che le iniziative ci sono e che i corsi di informatica e inglese promessi nel 2016 non sono partiti per carenza di iscritti. Peccato che i corsi citati non siano mai stati organizzati e nemmeno pubblicizzati dall'amministrazione. Credo che Gaiba meriti ben altro di un Sindaco che si prende gioco dei consiglieri e dei cittadini, in uno stato di abbandono del paese".