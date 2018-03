E’ il momento di pensare all’estetica

Installato il cantiere per eliminare ogni ostacolo alla deambulazione delle persone diversamente abili, partendo nei marciapiedi del ponte tra largo Carducci e riviera Perolari. Nel frattempo gira la foto di un rendering che ipotizza il risultato finale della messa a norma attraverso l’inserimento di alcuni dettagli che privilegiano l’estetica, il sindaco Luigi Viaro intende condividere la scelta

Lendinara (Ro) - Partito il cantiere per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei marciapiedi del ponte tra largo Carducci e via Perolari. Un lavoro da circa 100mila euro di cui 50 da parte della Regione Veneto e gli altri del Comune di Lendinara. Il cantiere è appena stato installato e l’amministrazione coglie l’occasione per rimettere un poco in sesto, anche esteticamente, l’importante infrastruttura di superamento dell’Adigetto, vista la stretta vicinanza con l’ex pescheria (LEGGI ARTICOLO)

Il sindaco e l’amministrazione approfittano del cantiere “per decidere da che parte andare con la rimessa a nuovo: verso un ponte più moderno o uno più classico?” spiega Luigi Viaro. “Siamo ancora in tempo per decidere dei dettagli, per esempio se vogliamo un parapetto più chiaro o più scuro. Mi fa piacere condividere queste scelte in modo che i cittadini sentano più propria la città”.