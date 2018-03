Bassopolesine in festa per la prima pietra della casa di riposo 

Porto Tolle (RO) - Un nuovoSi tratta dellaper la quale venerdì 30 marzo si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del cantiere per i lavori del nuovo centro polifunzionale socio sanitario.Si parla di una struttura che avràe sarà articolata in 2 nuclei con 24 posti letto, con 10 stanze doppie 4 singole il tutto pere altre 5 persone in modo indiretto. I lavori termineranno nell’agosto del 2019.Presente a fare gli onori di casa è stato il sindaco Claudio Bellan che ha ricordato come si tratta di un'opera importante che offre opportunità non soltanto nell'ambito dei servizi sociali, ma anche nell'ottica dello sviluppo economico.Tutto è cominciato ben 11 anni fa, nel 2007 dall'allora Giunta Finotti con un intervento finalizzato alla realizzazione e gestione di una Casa albergo per anziani. Un'idea che, dopo una serie di peripezie, è stata ripresa in mano dalla giunta Bellan a marzo 2016 con una modifica totale del progetto che ha portato alla definitiva concessione del progetto, della costruzione e della gestione del Centro polifunzionale socio sanitario deltizio alla Pass, acronimo di Polesine assistenza sociosanitariache si occuperà della gestione della casa di riposo.La struttura, un servizio in collaborazione con l'Ulss 5 che era rappresentata dal direttore generale Antonio Compostella.Non sono poi mancati i complimenti dell'assessore regionale polesano Cristiano Corazzari che ha parlato di un'iniziativa che trova finalmente concretizzazione in un territorio particolarmente fragile: “la struttura offrirà servizi per i quali le famiglie fanno molti sacrifici per accedervi e ai quali la Regione del Veneto integra la retta con propri fondi. Per la realizzazione di questo progetto importante la collaborazione tra Ulss e amministrazioni è importante e l'obiettivo principale deve sempre essere l'interesse della comunità”.