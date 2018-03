Casa di riposo con cantieri aperti all’interno da 30 giorni, “Ottimo il lavoro di tutti"

Adria (Ro) - L’indomani della ispezione dei tecnici regionali a due strutture polesane (LEGGI ARTICOLO) “Ben vengano le ispezioni, a campione ed a sorpresa, di questo mi sento di ringraziare il presidente della regione Luca Zaia e l’assessore alle politiche sociali Manuela Lanzarin, che ha coordinato l’operazione, in collaborazione con i direttori generali delle Ullss venete, perché”. Passadore fa sapere che nel caso specifico della struttura di Adria,"Ben apprezzando l’iniziativa regionale per la sensibilità dimostrata a favore di una fascia debole, come quella degli anziani, - commenta la presidente - devo ahimè constatare chema possiamo impegnarci così come ci stiamo impegnando in questo momento”.nonostante gli evidenti limiti strutturali che sono stati evidenziati anche dalla visita regionale” spiega ancora Passadore.Sono stati sentiti gli ospiti ed i famigliari, e per esempio, rispetto alle loro esigenze, i limiti sono la conformazione di taluni spazi, un difetto di aree, all’interno degli spazi comuni, che garantiscano la privacy. "Tutte esigenze assolutamente condivisibili, tipicamente risolte nelle moderne realizzazioni in materia di case di riposo".Per la cucina per esempio, i dipendenti hanno ricevuto il plauso dagli ispettori per la pulizia e l’ordine con cui vengono tenute le stoviglie nella fase di somministrazione della colazione.". Un sopralluogo compiuto dal Cda 10 giorni prima la visita degli ispettori regionali, "a dimostrazione di quanto il tema della pulizia dei locali sia sentito come prioritario, ha dato mandato al direttore della struttura di prorogare l’appalto in scadenza in attesa dell’aggiudicazione della nuova gara, e di intensificare le pulizie dei corridori per via dei cantieri aperti per i lavori di adeguamento antincendio". "- ma con questo non intendo scaricare responsabilità su nessuno, anzi. Il modo con cui l’azienda sta gestendo la presenza di tre impalcature fisse. Il cantiere in corso alla casa di riposo di Adria è un lavoro importante per la sicurezza di tutti e non è procrastinabile”."Nessuna area è preclusa per via dei lavori, la struttura non lo permette.Avevamo annunciato il disagio, la ditta che sta lavorando ci mette anima e cuore per minimizzare le problematiche degli ospiti, e per questo li ringrazio personalmente a nome di tutto il Cda”.La prescrizione che arriverà dalla Regione non sarà presa con leggerezza e ci impegneremo al massimo per arrivare agli standard attesi, magari grazie all’attenzione che la stessa regione Veneto riserverà per la struttura di Adria per superare gli evidenti limiti strutturali.”.