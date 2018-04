Elio racconta e canta l’opera buffa col maestro rodigino

Rovigo - Uno spettacolo brillante e vivace, una carrellata nel repertorio più conosciuto dell’opera buffa per soprano e baritono che tocca il repertorio di capolavori quali “Il Flauto Magico” e “Don Giovanni” di Mozart, “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, fino ai “Racconti di Hoffmann” di Offenbach.Si tratta diche vede protagonista(dopo l’ultimo festival di Sanremo il gruppo si è sciolto) nella doppia veste di narratore e cantante,di Rovigo, aal pianoforte. “Ci stiamo muovendo in tutta Italia con l’obiettivo di raggiungere anche quel pubblico che solitamente non viene all’opera. Elio, un personaggio eclettico, con la sua allegriaafferma Puxeddu soddisfatto di questa esperienza. In Veneto il gruppo sarà presente aElio dà vita nella prima parte dello spettacolo ad una rielaborazione-rilettura del libro “Il Flauto Magico” di Vivian Lamarque intrecciata a parti del libretto d’opera originale, dando voce ai differenti personaggi e interpretando anche vocalmente la celebre aria e i. Testi e musica si alternano e si integrano nelle pregevoli esecuzioni del trio, Elio stesso e il soprano Scilla Cristiano, interprete dei tre principali ruoli femminili.La seconda parte vede i due protagonisti canori alternarsi in un recital lirico incentrato sull’esecuzione di: dall’aria del catalogo dongiovannesco “Madamina il catalogo è questo” del fido Leporello a “Batti batti bel Masetto” della giovane contadinella Zerlina, passando poi alle due celeberrime Cavatine di Figaro e Rosina de “Il Barbiere di Siviglia”, e alle due brillanti “Chanson du bébé” di Rossini e “Les oiseaux dans la charmille", nota come aria della bambola, da “I racconti di Hoffman” di Offenbach.