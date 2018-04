Una vera e propria festa all’insegna dello sport 

Tre i percorsi previsti per la 47esima Sgrupada: 2, 4,8 e 9,6 km. Nella manifestazione spazio anche alla mini podistica per la scuola dell'infanzia (600 metri) e la Nordicmarcia (7 e 13 km). Premio di partecipazione a tutti gli iscritti per entrambi i livelli e per i più piccoli un uovo di Pasqua. Speaker di giornata Mario Brusco

Castelmassa (Ro) - Lunedì 2 aprile a Castelmassa consueto appuntamento con la Sgrupada giunta alla 47esima edizione. Vincitore assoluto per distacco il giovane veronese Daniel Turco (Atletica Bovolone) nella competitiva di 9,6 km (cat. B maschile, nati dal 1968 al 2000, un tempo di assoluto rilievo, 31' e 38”). Buon secondo il polesano Nicola Battocchio (Conf. Rovigo) in 32' e 25", il quale ha preceduto l'altro scaligero Luca Menegatti (Atletica Bovolone) in 32' e 36". Primo dei locali e buon 5° il massese Federico Antoniolli (Atletica Bondeno) in 33' e 02".

Nella competitiva donne: prima Khadija Attar (Atletica Bovolone) in 39' e 17”, seconda Chiara Pacchiega (Quadrilatero) in39' e 28" terza Odilia Lorenzoni (Km Sport) in 40’ e 09". Nella categoria A maschile (km 2 over 2007) primo Alessio Gallani (Salcus S. Maria M.), in ambito femminile successo per Marta Gianninoni (Team Prohetics). Nella categoria B maschile (km 2, classe 2004-2006) primo Nicolò Astori (Quadrilatero) in ambito femminile ha vinto Elena Crepaldi (Discobolo Rovigo). Nella categoria C maschile (km 4,8 classe 2001-2003), primo Alberto Frigo (Atletica Bovolone) e nella categoria E maschile (under 1968 km 9,6) successo per Maurizio Buratti (Valterna) in 35' e 42”, mentre in ambito femminile ha vinto Monica Lucherini (Fano) in 45' e 39".

“I donatori di sangue - commenta il presidente dei podisti Avis Castelmassa, Alessandro Ravagnani - sono da alcuni anni impegnati in prima linea nella realizzazione di questo ormai storico evento, insieme alle Pro Loco di Castelmassa e Castelnovo Bariano, unitamente alle rispettive amministrazioni comunali. Una giornata di piena primavera ha favorito un grande afflusso di partecipanti, atleti e amatori, ognietà lombardo-veneto-emiliana. Abbiamo cominciato a lavorare alle 5 e tutto si è concluso bene alle 12. Un vero successo a tutti i livelli. Pure in questo 2018, oltre alla tradizionale competitiva e amatoriale sullo storico tracciato urbano e arginale, bella la quinta edizione della Nordicmarcia, un paio di tracciati golenali Castelmassa-Castelnovo Bariano... " .

L'assessore delegato allo Sport Paolo Gilioli si associa, aggiungendo che “Tutto è andato bene! Il centro di Castelmassa nereggiava di gente, atleti, familiari, cittadini, amici, una vera e propria festa popolare all'insegna dello sport, della solidarietà, della socializzazione”.