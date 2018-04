Al Battaglini arrivano gli inglesi

Una serie di appuntamenti organizzati dallo sports tour operator Cavalier Travel. Si comincia con il rugby, ma in città arriveranno anche squadre straniere di basket e calcio



Rovigo - Rugby, calcio e pallacanestro. Sono queste le discipline che vedranno alcune società sportive di Rovigo ospitare gruppi sportivi provenienti da paesi di lingua inglese grazie a Cavalier Travel lo sports tour operator, con una lunghissima esperienza di oltre 30 anni, che ha sede a Rovigo. Cavalier Travel ha focalizzato il proprio business nell'incoming turistico sportivo con un'offerta da subito varia, ma molto dettagliata, permettendo contratti di collaborazione con i più importanti tour operators del mondo, con le federazioni più conosciute e con alcuni dei clubs più seguiti, diventando un punto di riferimento di numerosissimi sportivi provenienti da Regno Unito, Irlanda, Usa, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Canada.

Il primo appuntamento è per mercoledì 4 aprile, sul campo principale dello stadio Battaglini di Rovigo (inizio alle 18.30), dove I Dogi Under 18 disputeranno una partita contro l’Indipendent Schools The Lambs R.f.c. Under 18. Si tratta di una prestigiosissima selezione dei migliori atleti delle independent schools d'Inghilterra, che sono impegnati in un tour in Croazia, Veneto, Toscana e Roma, con partite anche contro la nazionale croata Under 19 giocata a Zagabria il 1 Aprile e, dopo la partita di oggi, gli inglesi giocheranno contro il Centro di Formazione Fir Under 18 Prato e Milano (venerdì 6 aprile a Prato) e Centro di Formazione Fir Under 18 Roma e Territoriale (martedì 10 a Roma). Un'attività che interessa anche il Progetto Elite della Federazione Italiana Rugby, coordinato da Maurizio Zaffiri.



A maggio, protagonisti saranno basket e calcio giovanile. Il 23 maggio si disputeranno amichevoli internazionali contro le due formazioni maschili e la squadra femminile di basket dell'Heriot Watt University di Edimburgo (Scozia), appena nominata "International University of the Year" dal "The Times - Sunday Times Good University Guide 2018". E' un ateneo dal quale sono usciti ex ministri scozzesi, e altri politici di primo piano a livello mondiale. Per la Heriot Watt sono passati anche Ross Brawn (conosciutissimo manager della Formula Uno), medagliati olimpici di varie discipline e calciatori professionisti. Anche Irvine Welsh, autore di Trainspotting, ha studiato qui.

I cestisti scozzesi, affronteranno la Rhodigium Basket (femminile) e altre compagini della zona (maschili).

Per il calcio giovanile, a fine maggio, protagonisti saranno Asd Rovigo, Gs Duomo e Polisportiva Borsea, che ospiteranno i giovani calciatori della scuola inglese, “The Snaith School” ubicata a Snaith, nella contea di Yorkshire, a pochi chilometri da York, Leeds, una scuola fondata nel 1899. Saranno a Rovigo e giocheranno con tre squadre, una Under 13, 14 e 15.