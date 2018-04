Il match con gli ex affidato ad Elia Rizzo

RUGBY ROVIGO Mercoledì 4 aprile alle 18 e 30 I Dogi Under 18 disputeranno una partita contro l’Indipendent Schools The Lambs Rfc...

RUGBY IN LUTTO Ex campione d’Italia con il Petrarca Padova, giornalista e scrittore ovale graffiante, è morto Giorgio Sbrocco. A Rovigo era molto conosciuto

RUGBY SIX NATION FESTIVAL UNDER 18 L’Italia all’esordio ha perso all’ultimo minuto contro l’Irlanda 20-17. In meta Matteo Moscardi della FemiCz Rovigo

RUGBY ROVIGO A Palazzo Roncale mercoledì 11 aprile alle ore 21 incontro importante con la presentazione del libro Alun Gibbard "Into the wind - the life of Carwyn James"