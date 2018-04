Accanto ai più deboli nel momento del bisogno

I Templari di Rovigo hanno organizzato un importante progetto solidale per la Pasqua in quattro mosse

Rovigo - I Cavalieri Templari della Nova milita Christi della Precettoria di Rovigo anche per queste festività sono scesi in campo affianco degli ultimi, con un importante progetto solidale che ha visto“Per queste festività abbiamo scelto, una volta di più, di essere affianco dei fratelli meno fortunati, su tutti bambini e anziani poveri, soli, abbandonati e malati, le vittime privilegiate della povertà – commenta Raffaele Mautone, precettore di Rovigo – Per questa Pasqua abbiamo pensato a un importante progetto solidale, suddiviso in quattro distinti interventi, nel tentativo di alleviarne le condizioni almeno per questa festività, così particolare per la Cristianità”. Il primo di questi interventi è stato realizzato a sostegno delle attività solidali di alcuni sacerdoti del Polesine, come don Virgilio Poletti, don Gianni Vettorello, don Peter Onyenso e don Mario Turati. I Templari sono intervenuti a sostegno di alcune associazioni che assistono ragazzi diversamente abili, ragazze madri e famiglie in situazioni di disagio. Completa il progetto, una giornata con gli “ospiti” ai due centri per anziani di cittadini l’Iras e Casa Serena. “Ovviamente il nostro impegno contro la povertà non si limiterà alla Pasqua, continueremo a seguire le vicende della comunità polesana, intervenendo tutte le volte che ce ne sarà bisogno”. Il progetto solidale fa luce sui principi cui s’ispirano le attività dell’Ordine dei Cavalieri Templari nel Polesine.“I Cavalieri Templari, – spiega Raffaele Mautone - così come un tempo erano schierati in prima linea a difesa dei pellegrini in Terra Santa, oggi sono sempre in prima linea a difesa delle fasce più deboli della società e, sempre più spesso, si trovano a intervenire nei drammi conseguenti alla dolorosa crisi economica che ha messo in ginocchio tante famiglie. Durante i primi mesi del 2018 abbiamo realizzato 35 piccoli interventi in soccorso di famiglie in difficoltà, con l’aiuto anche di tanti amici e simpatizzanti rodigini. Per questo intervento solidale è doveroso ringraziare la ditta Darr di Mario Lazzarini di Canaro e Danilo Tosato della Unicarton di Rovigo per il sostegno, la sensibilità e la disponibilità dimostrata”. I Cavalieri per far parte della Confraternita, non pagano una quota mensile e neppure una quota annuale. Essi. “Essere un Templare vuol dire tante cose, – continua Mautone – sicuramente vuol dire onore, lealtà, rispetto degli altri, rispetto della parola data, conoscenza, ubbidienza, umiltà, difesa degli ultimi, ma più di tutto T, per questo motivo i Cavalieri del Tempio da sempre sono schierati a difesa dei deboli contro la povertà”. La Nova Militia Christi, da sempre presente nel Veneto, conta oltre un centinaio tra Cavalieri, Dame e Postulanti, mentre in Rovigo sono quarantacinque, con un numero di richieste di adesioni sempre crescente, ma l’aumento di Cavalieri non è tra gli scopi principali della Precettoria, anzi. “La Confraternita, tuttavia, – conclude il Precettore – è essenzialmente di ispirazione cavalleresco che perpetua e diffonde antichi valori dei Cavalieri del Tempio e ne rinnova, nell’ambito della società la storia, le tradizioni e l’impegno civile. I Cavalieri Templari rappresentano un patrimonio per il paese, un patrimonio di valori cristiani che unisce, non divide, ed è rispettoso di tutte le diversità”.