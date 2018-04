I giochi sembrano fatti, ora conta la testa

Arrivare in terza posizione cambierebbe solo la sequenza delle due sfide della probabilissima semifinale con i bianconeri, ripetendo quello che è già avvenuto nei play off dello scorso anno, ma da un punto di vista mentale potrebbe fare la differenza arrivarci con una vittoria anziché con una sconfitta. Per questo dopo il confronto con la squadra di Presutti sarebbe importante affrontare il Petrarca con il piglio giusto prima dei playoff. Fondamentale sarà il rientro di Denis Majstorovic ai box per un infortunio.

In ricordo di Giorgio Sbrocco, giornalista e tecnico scomparso il 2 aprile a 64 anni (LEGGI ARTICOLO), verrà osservato un minuto di silenzio in tutti i campi ovali d’Italia

Leggi l’articolo sugli arbitri del prossimo turno

Rovigo - In teoria con tre squadre raccolte in due punti e due giornate da giocare, la lotta per il primo posto sembrerebbe aperta a tutte le soluzioni. In pratica, però, guardando il calendario, il primato del Patarò Calvisano alla fine della regular season sembra essere quasi in cassaforte. Deve affrontare Lazio e Mogliano, le ultime due della classifica, ed è difficile pensare che non faccia bottino pieno. Dalla sua, inoltre, la squadra campione d'Italia ha anche il vantaggio della discriminante della miglior differenza punti nei confronti diretti con il Petrarca nel caso ci fosse un ex aequo in testa alla classifica con la formazione padovana. Questa discriminante, invece, sarebbe a favore della FemiCz Rovigo nei confronti del Patarò Calvisano, ma per vedere le protagoniste delle ultime quattro finali scudetto appaiate in vetta dovrebbero accadere cose difficilmente realizzabili. Come altrettanto improbabile sembra un'altra ipotesi che ai rossoblù sarebbe forse poco gradita e cioè quella di ritrovarsi in semifinale con il Patarò Calvisano nel caso i bresciani non facessero l'en plein nelle ultime due giornate e, al contrario, lo facesse il Petrarca.

Ragionare su tutte queste combinazioni, tra l'altro, accresce il rammarico per i due lasciati dai rossoblù sul campo delle Fiamme Oro e per almeno un paio di bonus offensivi sprecati grazie ai quali la lotta per il primo posto sarebbe ancora apertissima anche per la formazione rodigina. Adesso, invece, la FemiCz Rovigo può al massimo aspirare al secondo posto che, considerato come scontato il successo sui Medicei Firenze, passa obbligatoriamente per una vittoria a Padova nel derby contro il Petrarca all'ultima giornata. E' vero che arrivare in terza posizione cambierebbe solo la sequenza delle due sfide della probabilissima semifinale con i bianconeri, ripetendo quello che è già avvenuto nei play off dello scorso anno, ma da un punto di vista mentale potrebbe fare la differenza arrivarci con una vittoria anziché con una sconfitta. La casualità del calendario, con il confronto tra FemiCz Rovigo e Petrarca programmato all'ultima giornata, ci porta un po' indietro nella storia del campionato in quanto potremmo avere una possibilissima sfida in tre atti, come ai tempi delle semifinali con la bella. Il match di Padova che chiude la regular season conta, quindi, relativamente per la classifica, mentre può assumere un grande valore psicologico in prospettiva play off.

Sappiamo come siano labili gli equilibri del “derby d'Italia”, soprattutto in un confronto che varrebbe l'accesso alla finale, e quante scorie possa lasciare sul morale e sui pensieri una sconfitta e quanto entusiasmo, invece, possa dare una vittoria. Ed è proprio per questo motivo che la FemiCz Rovigo, dopo aver fatto il proprio dovere sabato prossimo con la squadra di Pasquale Presutti, deve andare a Padova con la ferma volontà di tornare a casa con un successo, meglio se corroborato da una prestazione convincente. Sarebbe il modo migliore per preparare la prima sfida dei play off che quasi sicuramente sarà contro gli stessi bianconeri. Nel gioco degli umori che caratterizza la partita più classica del rugby italiano (siamo arrivati a quota 161 derby) ogni particolare può fare la differenza, specialmente se in palio c'è un obiettivo importante come la finale-scudetto. Di tempo per sistemare i problemi tecnici e tattici, dopo quasi otto mesi di regular season, non ce n'è più molto. Ormai il lavoro da fare è tutto mentale e in casa rossoblù, con l'esperienza di quattro finali consecutive giocate, ma solo una vinta, si dovrebbe sapere come gestire questa situazione. E' questo adesso il compito più importante di McDonnell e Casellato e non inizia con l'avvio dei play off, ma con gli 80 minuti che concluderanno a Padova la prima parte del campionato. Da quale FemiCz Rovigo si vedrà contro il Petrarca si capiranno molte cose sulle ambizioni da scudetto dei rossoblù.

Roberto Roversi

Di seguito il programma completo per le gare della diciassettesima giornata di Eccellenza:

Eccellenza - XVII giornata - 07.04.18 - ore 15.00

S.S. Lazio Rugby 1927 v Patarò Calvisano

Eccellenza - XVII giornata - 07.04.18 - ore 16.00

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby

Femi CZ Rugby Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Padova

Eccellenza - XVII giornata - 08.04.18 - ore 16.00

Rugby Mogliano v Conad Reggio

La Classifica

Patarò Calvisano 64; Petrarca 64; FemiCz Rovigo 62; Lafert S. Donà 48; Fiamme Oro 44; Viadana 42; I Medicei Firenze 26; Conad Reggio 23; Lazio 15; Mogliano 9.