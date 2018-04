PESCA PROVINCIA ROVIGO Incontro in Regione Veneto per parlare di una nuova area per la pesca, che potrebbe essere gestita in futuro da un consorzio di cooperative di Rosolina e Porto Viro Il canale di Porto Levante in concessione stabile ai pescatori, si capisce come

Lavoro di squadra tra Regione Veneto, Provincia e comuni di Rosolina e Porto Viro per la concessione del canale di Porto Levante dove i pescatori attualmente ottengono solo autorizzazioni temporanee

Rovigo - Il canale di Porto Levante potrebbe diventare una nuova area per le concessioni ai pescatori di Rosolina e Porto Viro che però dovrebbero diventare in futuro un consorzio. Questa l’idea su cui la Regione Veneto sta lavorando. Nella giornata di martedì 3 aprile si è tenuto un primo incontro in Regione tra il presidente della Provincia Marco Trombini, il sindaco di Rosolina Franco Vitale e l’assessore di Porto Viro Valeria Mantovan che hanno incontrato, assieme a Cristiano Corazzari, l’assessore alla pesca Giuseppe Pan. Tema dell’incontro è stato proprio la possibilità di trovare un modo giuridicamente sostenibile per la concessione del canale ai pescatori di Rosolina e Porto Viro i quali hanno fatto presente come l’area sia una ricca zona produttiva del seme delle vongole. Ad oggi però i pescatori per andare nell’area ottengono solo permessi individuali dalla Provincia di Rovigo. L’incontro è nato quindi per verificare se ci sono altre modalità affinché i pescatori possano ottenere le concessioni al fine di permettere la stabilizzazione nell’area e di conseguenza una maggiore tutela del territorio anche dal punto di vista della sicurezza. Nel caso questo succeda, bisognerà poi avviare un bando affinché l’area venga affidata ad un consorzio. E sembra proprio che a formarlo saranno le cooperative di Rosolina e Porto Viro, che al momento sono tutte sciolte. 4 aprile 2018