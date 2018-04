Castelmassa conquista il trofeo

Il match era terminato sul 2-2, una finale avvincente quella tra Zona Marina ed Altopolesine. Alla fine hanno vinto ai rigori i giocatori del Castelmassa (4-3). Alle premiazioni presenti il delegato provinciale Luca Pastorello, il presidente del comitato Veneto Giuseppe Ruzza e il sonsigliere regionale della Figc Argentino Pavanati

San Martino di Venezze (Ro) - L’Altopolesine si è aggiudicata la Coppa Provincia di Rovigo - 6° Torneo società di Terza Categoria 2017/2018. Match avvincente terminato 2-2, ai rigori l’hanno spuntato 4-3 i giocatori del Castelmassa. La Figc provinciale intende porgere ai giocatori, tecnici e dirigenti della società il proprio plauso per il prestigioso risultato conseguito, ed esprime inoltre all’Asd Zona Marina 2011, seconda classifica, l proprio compiacimento per l’ottimo comportamento tenuto durante l’arco di tutta la manifestazione.

La Figc ringrazia anche l’Union San Martino 2012 per la cortese ospitalità riservata, e per l’eccellente organizzazione dell’evento sportivo e la Sezioni AIA di Adria e Rovigo che per la prima volta, su espressa richiesta del delegato provinciale Luca Pastorello, hanno diretto in coabitazione una gara di finale Provinciale con Arbitro (AIA Sez. Adria) e Assistenti (AIA Sez. Rovigo).

Un doveroso ringraziamento, infine, al presidente del Comitato Veneto Giuseppe Ruzza e al Consigliere Regionale Argentino Pavanati presenti alla manifestazione e alla premiazione a fine gara.

Per effetto del regolamento la squadra vincitrice della Coppa Rovigo sarà inserita nella speciale graduatoria di merito stilata per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di 2ª Categoria 2018/2019, previa richiesta di domanda di ripescaggio - fatto salvo quanto previsto dalle norme Play-Off.

Nel caso in cui la squadra vincitrice la Coppa Provincia risulti vincente anche il proprio girone di campionato, quindi avendo acquisito il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria stag. sport. 2018/2019, ovviamente non parteciperà ad alcuna graduatoria.

Nel caso in cui la squadra vincitrice la Coppa Provincia al termine del campionato si sia classificata al 2°, 3°, 4° o 5° posto del proprio girone, manterrà detto posto disputando i Play-off secondo quanto previsto nella normativa