Inglesi più forti della selezione veneta

Rovigo - La selezione del Comitato Veneto U18 ha lottato, ma gli inglesi dell’Indipendent Schools The Lambs Rfc si sono dimostrati più forti. Bella partita mercoledì 4 aprile allo stadio Battaglini, Dogi che hanno sprecato qualche ghiotta opportunità, ma non hanno mai mollato. Il risultato, 33-10 per gli ospiti, non ha comunque inficiato il clima di festa, e dopo il match tutti insieme in club house per il proverbiale terzo tempo. Dei Dogi facevano parte anche Mario Dalla Libera e Riccardo Ghelli del rugby Badia, chiamati dal tecnico Regionale Matteo Mazzantini, coadiuvato dallo staff composto da Mario Pavin, Alessandro Lodi, Pierpaolo Tellarini.