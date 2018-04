Casa albergo sempre più privatizzata, “la politica batta un colpo”

La Cgil di Rovigo continua a battersi contro la privatizzazione della Casa Albergo di Lendinara che ha preparato tutto il necessario per trasformarsi in Fondazione a partire dal prossimo luglio. Quello che stupisce l’organizzazione sindacale è il comportamento dell’amministrazione che aveva votato in consiglio che la struttura rimanesse pubblica

Lendinara (Ro) - Il processo della privatizzazione della Casa Albergo di Lendinara è sempre più chiaro, ma secondo la Cgil di Rovigo rappresentata da Davide Benazzo, il problema non arriva dall’ente che ha preparato tutto il necessario per trasformarsi in Fondazione a partire dal prossimo luglio, ma la posizione dell’amministrazione comunale.

“Votare in consiglio che la struttura rimanga pubblica quando la mancanza di normativa regionale non permette di fare diversamente è molto semplice. - afferma Benazzo - Sono i successivi atti totalmente disattesi che purtroppo ci fanno pensare che sindaco e giunta, come cda e direttore, sono solo in attesa di avere la norma regionale che permetta la trasformazione per decretare che la Casa Albergo diventi Fondazione”.

Benazzo fa presente come negli ultimi anni la politica aziendale della direzione della Casa Albergo per anziani di Lendinara è stata chiaramente improntata verso la privatizzazione. “L’aumento dei servizi dati in appalto alla Cooperazione sociale, l’inesistente investimento su personale dipendente attraverso l’utilizzo di agenzie interinali per assumere personale assistenziale e sanitario. L’ulteriore atto è la scelta di isolamento intrapreso dalla struttura di Lendinara nel confronto delle altre strutture pubbliche rifiutando di aderire al protocollo d’intesa che ha visto attori le strutture di Cavarzere, Merlara, Adria e l’Iras, e che ora sta interessando anche la struttura di Badia, finalizzato a costruire una convenzione sulle attività amministrative presupposto per una collaborazione che dia spinta nuova a questi Enti per riuscire a rimanere sul mercato ed evitare l’azione nefasta della mancata evoluzione normativa delle Ipab del Veneto”.

Benazzo chiede al Sindaco di dare ai lavoratori, agli ospiti e ai cittadini di Lendinara alcune semplici risposte: “Confermate la posizione in merito al mantenimento della Casa Albergo per anziani di Lendinara soggetto pubblico? Perché non è stato ancora nominato un nuovo organo politico, Cda, che assuma come indirizzo per l’ente quanto votato in consiglio comunale? Essendo il cda di nomina politica, quali atti di indirizzo a questo organismo ha emanato il Sindaco e/o la Giunta e/o il Consiglio in merito alle scelte di cessione dei servizi al privato con appalto e per la modalità di assunzione del personale che da anni contestiamo quali azioni propedeutiche alla privatizzazione?”.

“Oramai siamo al capolinea e non è più il momento di far finta che il problema non esista - conclude Benazzo - chiediamo chiarezza, chiediamo tutela per i nostri servizi pubblici e chiediamo assunzione di responsabilità”.