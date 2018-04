Da Bologna a Venezia la ricerca delle soluzioni praticabili: 15 treni in più e l’autostrada gratis 

Intensificate le fermate per il treno a Ferrara nelle stazioni di Pontelagoscuro e Santa Maria Maddalena, assicurare un collegamento ciclopedonale, rendere gratuita la tratta dell’autostrada A13 tra i caselli di Occhiobello e Ferrara Nord: queste le soluzioni portate avanti dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto per limitare i disagi causati dalla chiusura del ponte sul Po di Occhiobello che avverrà dopo il 18 maggio



Rovigo - Giornata intensa per il sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni che in mattinata si è recato in Regione Emilia Romagna e nel pomeriggio in Regione Veneto per parlare della chiusura del ponte sul Po di Occhiobello da parte di Anas e le relative soluzioni per diminuire i disagi.

Dall’incontro in Regione Emilia il sindaco Chiarioni porta a casa una valida alternativa: i collegamenti via treno con Ferrara. L’incontro con Trenitalia, Rete ferroviaria italiana, Comune di Ferrara, Provincia Ferrara e Ami ha creato le premesse perché siano intensificate le fermate a Santa Maria Maddalena e Pontelagoscuro dei treni regionali veloci nella tratta Bologna – Venezia.

Si tratterebbe di 15 treni ogni giorno, circa uno all’ora, oltre ai cinque locali che già si fermano nelle due stazioni. “Trenitalia e Rete ferroviaria italiana verificheranno nei prossimi giorni – spiega il sindaco - se le fermate aggiuntive in entrambe le stazioni siano possibili, in caso contrario, sarà data priorità alla stazione di Santa Maria Maddalena”.

Il collegamento con la città da Santa Maria Maddalena prevede dai cinque ai sette minuti in treno, un tempo di gran lunga inferiore rispetto a quello impiegato percorrendo in auto o con navette l’autostrada.

Nel pomeriggio il sindaco Chiarioni e l’assessore Davide Valentini si sono trovati in Regione Veneto assieme agli assessore regionale Elisa De Berti e Cristiano Corazzari e il presidente della Provincia di Rovigo, Marco Trombini dove si sono prospettate due soluzioni per la viabilità: mantenimento della circolazione veicolare sul ponte a senso unico alternato, oppure chiusura totale del traffico e transito gratuito sugli otto chilometri di A13 tra i caselli di Occhiobello e Ferrara Nord.

“La scelta è tra queste due opzioni, tertium non datur – hanno ribadito gli assessori regionali - sapendo che se il ponte rimarrà chiuso, i lavori potranno essere completati da Anas, società che gestisce il manufatto, in un periodo non inferiore ai quattro mesi, se invece si opterà per il senso unico alternato, la durata di apertura del cantiere sarà sicuramente superiore”.

“La società Autostrade – precisa De Berti –, alla quale è già stata prospettata l’ipotesi del percorso alternativo attraverso la A13, sostiene che non può prevedere casi di esenzione dal pagamento del pedaggio ma solo forme di agevolazione. Noi, però, se questa sarà ritenuta la soluzione più idonea, insieme ai colleghi della Regione Emilia Romagna chiederemo l’intervento diretto del Ministero affinché la società autostradale sia messa nelle condizioni di rendere gratuita la tratta tra i caselli di Occhiobello e Ferrara Nord e viceversa”.

Amministratori regionali e locali ritengono sia indispensabile assicurare un collegamento ciclopedonale, mantenendo in esercizio almeno una delle due passerelle esistenti sul ponte. Inoltre, è stato chiesto al Ministero di farsi carico degli oneri aggiuntivi conseguenti alle deviazioni dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

“Il nostro obiettivo principale – ribadisce Corazzari – è quello di ridurre il più possibile i disagi ai residenti e agli utenti. I lavori potranno iniziare solo dopo l’effettuazione della tappa del Giro d’Italia del 18 maggio prossimo, in una data non ancora precisamente definita. Prima di allora deve essere individuata una soluzione insieme alle società e agli Enti locali interessati. In tal senso la collega De Berti, insieme all’omologo assessore dell’Emilia Romagna, Raffaele Donini, hanno già formalizzato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di incontro”.