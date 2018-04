Finalmente la buona notizia dopo anni di calvario

Il via ufficiale della stagione sarà dato domenica prossima con l'A2 che scenderà in campo a Parma per la Coppa Italia mentre la serie B ospiterà a Rovigo il Ponzano Veneto (ore 11 e 15.30) per l'esordio con un team tutto 'made in Rovigo' e con tanti giovani presenti nel roster.

Ma la notizia più importante arriva dal Comune di Rovigo, la parola fine sulla vicenda del nuovo campo della Tassina è arrivato. Era ora.

Rovigo - Inizia nel migliore dei modi la stagione del Baseball Softball Club Rovigo. Non solo per il primo successo dell’Under 18, che ha superato 7-3 il Padova, ma, soprattutto, perché il via ai campionati coincide con la conclusione del lungo iter di completamento del diamante di casa.

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione numero 46, l’atteso annuncio da parte dell’assessore allo sport del Comune di Rovigo, Luigi Paulon. “Il 2018 sarà l’anno in cui troverà completamento il lungo e difficile percorso iniziato nel 2004 quando il Baseball Softball Club Rovigo si presentò da me, allora assessore ai lavori pubblici, manifestando l’esigenza di un nuovo impianto sportivo – ha ricordato Paulon – Dopo la costruzione del campo il progetto si era arenato ma abbiamo ottenuto un finanziamento di 300.000 euro attraverso il bando ‘Sportivamente 2015’ della Fondazione Cariparo e ora sono felice di annunciare che la prossima settimana consegneremo la convenzione attraverso cui il Comune darà in concessione il campo della Tassina alla società, rendendo così possibile il completamento della struttura”.

Una notizia accolta dal fragoroso applauso di allenatori e dirigenti del Baseball Softball Club Rovigo, a loro volta salutati calorosamente durante la presentazione delle 11 squadre con cui la società rodigina parteciperà ai vari campionati di categoria. “Quasi un miracolo sportivo per una disciplina di nicchia come il baseball – ha sottolineato Lucio Taschin –. Oggi abbiamo oltre 180 tesserati, ma nel 1995 se ne contavano circa 40 e qualche anno prima eravamo scesi perfino a 12. Abbiamo trascorso l’inverno stendendo un progetto articolato che ha l’obiettivo di farci diventare una delle principali reti sportive e sociali della città e non solo. Le nostre attività guardano anche alle famiglie e alla scuola, non mancano occasioni di aggregazione, eventi, feste e anche corsi di inglese”.

Intenti ricalcati anche dal saluto del presidente Alessandro Boniolo. “Ai nostri ragazzi non insegniamo solo a giocare a baseball e softball. Con noi imparano che le regole e i valori dello sport possono servire anche nella vita di ogni giorno – ha puntualizzato il numero uno – Ognuno di loro per crescere ha bisogno degli stimoli giusti. Il nostro compito è darglieli”.

Nicoletta Marchetto, referente per i progetti scolastici, ha ricordato il continuo impegno del club nelle scuole della provincia, che comprende anche il recente corso per giovani arbitri portato a termine al liceo “Paleocapa” di Rovigo, che ha formato i giovani direttori di gara che saranno impegnati nelle prossime fasi provinciali e interregionali dei campionati studenteschi.

Il via ufficiale sarà dato domenica prossima con l'A2 che scenderà in campo a Parma per la Coppa Italia mentre la serie B ospiterà a Rovigo il Ponzano Veneto (ore 11 e 15.30) per l'esordio con un team tutto 'made in Rovigo' e con tanti giovani presenti nel roster.

Numeri davvero importanti per il club rossoblù che affronterà oltre 200 gare agonistiche per oltre 10.000 chilometri che saranno percorsi in lungo e in largo per l'Italia con pianificati numerosi convegni, camp, tornei anche di livello internazionale fino al Baseball Night che sarà programmato il 7 settembre alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele dove il divertimento sarà ancora il protagonista della serata delle stelle del batti e corri.

Doveroso il ringraziamento del Baseball Softball Club ai tanti volontari che rendono possibili le tante attività proposte, nonché agli sponsor che hanno deciso di sostenere la nuova stagione. Alla presentazione di questa mattina hanno portato il loro saluto Giorgia Fonsatti (Adriatic Lng), Andrea Dissette (RovigoBanca), Pierino Romagnolo (Asm Set), Luca Foscardi (Elite Division), Lorenzo Rossi (Itas Assicurazioni) e Mirka Vallin (Oxford School). Tutti si sono detti felici e onorati di sostenere una realtà propositiva e attenta ai giovani come il Baseball Softball Club Rovigo.