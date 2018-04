L’agricoltura sul web va forte 

Tra e-commerce e piattaforme web, la campagna digitale delle imprese agricole bassopolesane è in aumento. Questo grazie all’affidamento della piattaforma “agriweb advisor” di Coldiretti ideata da Alessandro Calì, Marco De Francesco e Luca Meneghetti



Rovigo - Ad un anno dal lancio del progetto “agriweb advisor” di Coldiretti su tutto il territorio del Veneto, si raccolgono i primi risultati del lavoro prodotto da queste figure innovative che accompagnano la crescita digitale delle imprese agricole.

I risultati sono pubblicati nel sito www.webadvisorveneto.it che raccoglie le esperienze sul territorio avviate da realtà che hanno intrapreso strategie per la promozione online, oppure programmato piattaforme e-commerce o integrato la parte commerciale con profili nei social network. All’indirizzo internet è possibile anche conoscere chi ha affiancato gli agricoltori in questo cammino high tech, ovvero i millennials: Alessandro Calì, Marco De Francesco e Luca Meneghetti coordinati dal responsabile regionale Ugo Mattia.

A rivolgersi a loro anche l’agriturismo La Fraterna di Porto Tolle il cui titolare, Mauro Girello, spiega: “Grazie al lavoro fatto sulla presenza online abbiamo riscontrato un aumento delle prenotazioni, ora il nostro sito è attrattivo”. Dello stesso parere anche Massimiliano Gibin, titolare dell’Ittiturismo Villa Martina di Porto Tolle, che aggiunge: “Avevamo già un sito internet, che ci sembrava utile, ma ora che l’abbiamo rinnovato e progettato su misura per la nostra attività è diverso, abbiamo visto un netto miglioramento”.

Presenza online ma anche e-commerce. L’azienda agricola Bortolotti Assunta di Polesine Camerini produce riso e lo vende nella bottega digitale del suo sito internet: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto per la presenza online dell’azienda – sottolineano i titolari - l’e-commerce è una sfida che stiamo cercando di promuovere, anche se occorre tempo ed un lavoro dedicato”. È necessaria una vera e propria strategia digitale, dunque, per ottimizzare la presenza nel web. Servizio, questo, offerto dal team di Coldiretti che si aggiunge alle altre innumerevoli opportunità multimediali studiate ad hoc per ogni azienda.

“La campagna – sottolinea Romeo Boaretto, vice direttore di Coldiretti Rovigo - ha abbracciato con convinzione gli aspetti più moderni realizzando performance notevoli al settore che, pur legato alla tradizione, non ha opposto nessuna resistenza, accogliendo un cambiamento già in atto”. Per affrontare con sicurezza i tranelli del web, inoltre, Coldiretti ha siglato a livello regionale un accordo legale con lo studio Bm&A di Treviso che assiste i clienti in caso di rischi connessi alle operazioni di compravendita, alle varie controversie ed al rispetto della normativa della privacy. Il patto prevede anche la tutela della reputazione in caso di compromissione dell’immagine aziendale.