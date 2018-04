L'esordio assoluto è stata una netta vittoria

Vince ad Adria la Badia Tennis Academy ai campionati regionali federali a squadre Under 12 e si prepara ad affrontare il 15 aprile il Don Bosco per il passaggio alla fase successiva

Badia Polesine (Ro) - Il giovane team iscritto, per la prima volta, dal Badia Tennis Academy ai campionati regionali federali a squadre Under 12, ha riportato un netto successo sul campo del Club Tennis Adria. Vittoria per 6-2 6-0 per Alessandro Dal Ben nel primo singolare, successo per 6-1 6-1 per Giacomo Previatello nel secondo e punto del 3 a 0 conquistato dal doppio Pietro Salvatori / Luca Pareschi con il punteggio 6-2 6-2. La squadra di Badia Tennis Academy, sponsorizzata da 'Le magie del gelato' e allenata dall'Istruttore federale Massimo Pasquantonio, è ora attesa in casa per la seconda partita del mini-girone a tre il 15 aprile prossimo alle ore 15 presso le strutture di via XXIV maggio, quando affronterà la compagine del Circolo Tennis Don Bosco di Rovigo per tentare il passaggio alla fase successiva del torneo.

Nel frattempo, primo successo in un incontro di torneo individuale per l'Under 12 Giacomo Previatello che ha prevalso, dopo un match molto combattuto e vinto solo dopo il super-tiebreak finale, sul pari categoria Paolo Cossa del Tennis Bardolino. Si trattava del primo turno del torneo giovanile Veneto 87 ed il punteggio è stato di 7-5, 4-6, 10-8 in favore del badiese.

Badia Tennis Academy è stata fondata nella primavera del 2016 e quest'anno organizzerà due manifestazioni federali: un torneo di singolare e doppio maschile a giugno e, per la prima volta, un torneo di singolare femminile a settembre.