Latitante arrestato. Aveva colpito anche in Polesine

I carabinieri di Udine gli davano la caccia da tempo, segnalato in mezza Italia, era latitante e con un cumulo di pena di oltre 9 anni per reati contro il patrimonio. Aveva compiuto dei furti anche a Rovigo e in Veneto

Krsko (Slovenia) - Ricercato, pluripregiudicato, con la bellezza di 31 alias e oltre 9 anni di carcere da scontare. Un ladro professionista a cui i carabinieri di mezza Italia gli davano la caccia.

E’ stato arrestato Mikele Vedris, croato 28enne, dopo una lunga indagine del nucleo investigativo dei carabinieri di Udine. E’ stato ammanettato in Slovenia dalla locale polizia su indicazione dei militari dell’Arma. Si era reso protagonista di reati contro il patrimonio anche a Rovigo, oltre che nel Veneto, Toscana e Marche.