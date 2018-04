Operative le due telecamere che controllano a tappeto le auto

Un sofisticato sistema in grado di leggere in tempo reale e in movimento le targhe delle auto e verificarne la copertura assicurativa ed eventualmente se sono oggetto di furto. Saranno ben due le volanti della Questura di Rovigo dotate di questo equipaggiamento, presentazione ufficiale venerdì 6 aprile con gli sponsor dell’iniziativa

Rovigo - La Questura di Rovigo è la prima in Veneto, ogni tanto il Polesine eccelle in qualcosa, e stiamo parlando della sicurezza, quella che i cittadini percepiscono ogni giorno. Maggiore sicurezza significa anche maggiore economia, come ha giustamente sottolineato il vipresidente di Confindustria Venezia Rovigo, Gian Michele Gambato, e il controllo del territorio è fondamentale. Purtroppo le forze dell’ordine devono fare spesso i conti con i tagli al personale, a questo punto la tecnologia risulta di basilare importanza per ottimizzare il tempo e migliorare le prestazioni della Polizia di Stato. Il sistema Mercurio, che non è altro che una telecamera collegata ad un semplice tablet, collegato alla centrale operativa, che permette di controllare auto e persone in pochi secondi fornendo anche immagini video in diretta. Giusto per dare un paio di dati, la vicina Questura di Ferrara, con lo stesso sistema, negli ultimi giorni nell’ambito di un servizio di controllo della zona Gad nei pressi della stazione ferroviaria, ha controllato 1.031 autoveicoli di cui 999 con “Mercurio”, da inizio anno sono oltre 20.000 le vetture verificate.

Sistema che la Questura di Rovigo ha ricevuto in dono in questi giorni, la presentazione ufficiale si è tenuta venerdì 6 aprile, a fare gli onori di casa c’era ovviamente Fabio Cilona, numero della Polizia in Polesine, che ha accolto i rappresentanti di Confindustria che già avevano contribuito ad informatizzare le volanti oltre un anno fa, Cristina Folchini, presidente di Asm Set, e Raul Ramos, presidente di Infun For sponsor dell’iniziativa.

“Un ausilio fondamentale, per il lavoro della polizia di Stato - ha spiegato il questore di Rovigo - soprattutto in un periodo di grande carenza di risorse umane, non certo per volontà della polizia di Stato, e nel quale quindi ogni supporto tecnologico che consenta di snellire il lavoro e le procedure di controllo è più che bene accetto”.

Maurizio Vallone, dirigente della Polizia di stato, ha illustrato minuziosamente le potenzialità del sistema Mercurio, dando anche dei dati interessanti sul risparmio di tempo e denaro che non sono affatto da sottovalutare. Di fatto l’impegno della nuova tecnologia “ha permesso di controllare 9 milioni di auto nel territorio nazionale da quando è in funzione, un quinto di quello in circolazione, ben 41 mila erano state oggetto di furto. Il servizio con in dotazione questo sistema fa risparmiare agli operatori 60 minuti a turno” calcolati nell’arco di un anno raggiungono quasi i 500 turni.

L’aumento di controllo del territorio con questo sistema raggiunge livelli altissimi, ma soprattutto è implementabile con altre applicazioni, funzioni che permettono agli operatori di essere più efficienti contro un crimine che si evolve. In primis consente di consultare la banca dati in pochi istanti, la geolocalizzazione immediata è una garanzia per gli stessi poliziotti, ma soprattutto basta con i rapporti scritti a mano.

“I poliziotti che aderiranno in forma volontaria - ha spiegato Maurizio Vallone - potranno usufruire di un altro progetto, una App che permette con un semplice click di comunicare con la centrale operativa più vicina, inviando anche audio e video”.