Una giornata particolare 

Dopo dieci anni in rossoblù il sudafricano ritorna in quella che è stata la sua casa per dieci stagioni. Uno scudetto vinto, ma potevano essere di più, ed una marea di punti messi sul tabellone. Sabato al Battaglini giornata speciale per Stefan Basson, ma anche per Ross McCann che proprio in rossoblù ha segnato la meta decisiva del titolo del 2016, come per i rodigini Lorenzo Lubian e Matteo Maran

Pasquale Presutti: “Andiamo a Rovigo per giocare la nostra partita a viso aperto, tranquilli di non aver niente da perdere”

Joe McDonnell: “Sono sicuro che per loro sarà un’esperienza emozionante, soprattutto per quelli che hanno vestito la maglia rossoblù e torneranno a calcare il campo che ben conoscono”

Il fischio d’inizio, fissato per le ore 16, sarà affidato ad Elia Rizzo che dirigerà il match coadiuvato dai giudici di linea Franco Matteo e Ferdinando Cusano, quarto uomo sarà Massimo Brescacin.

Rovigo - Tempo di ritorni. Un passaggio a Firenze che fece rumore scatenando anche la protesta dei tifosi. Stefan Basson giocherà titolare contro la squadra che ha rappresentato per ben dieci stagioni.

Allo Stadio “Mario Battaglini” sabato 7 aprile l’ultima partita casalinga di regular season per la FemiCz Rugby Rovigo Delta, che affronterà la Toscana Aeroporti I Medicei.

“Accogliamo per la prima volta I Medicei nel nostro Stadio – commenta Joe McDonnell, head coach dei Bersaglieri – sono sicuro che per loro sarà un’esperienza emozionante, soprattutto per quelli che hanno vestito la maglia rossoblù e torneranno a calcare il campo che ben conoscono: Basson, Maran, Lubian, McCann, Brancoli. Sarà interessante vedere le sfide personali e di ruolo tra gli ex rossoblù e gli attuali Bersaglieri, mi aspetto veramente una bella partita, tosta e avvincente. Non sarà comunque una sfida facile perciò, come detto anche prima del match con Calvisano, dovremo scendere in campo con la giusta mentalità e rimanere concentrati per tutti gli 80 minuti. Dobbiamo pensare solo a questa partita e non al Derby della prossima settimana o ai successivi playoff, per queste sfide ci sarà tempo dopo il fischio finale di domani. La giornata si prospetta soleggiata e calda, credo che potremo vedere del bel rugby e spero quindi che i tifosi siano numerosi sugli spalti”.

In vista del match di domani gli allenatori McDonnell e Casellato dovranno fare ancora a meno dell’infortunato di lungo corso Ruffolo, di Majstorovic che continua il recupero dalla distorsione alla caviglia, subita durante il match con la Lazio, e di Parker per la lombalgia insorta dopo il trauma riportato nella partita a Calvisano di due settimane fa. Stesso problema, ma in forma più lieve, per Brugnara mentre D’Amico presente un leggero fastidio al piede sinistro.

“Il valore della nostra avversaria di sabatoè fuori discussione, è una delle candidate allo scudetto e l’ha dimostrato durante tutta la stagione. - afferma coach Presutti alla vigilia del match - Noi accogliamo con favore le buone notizie che ci provengono dall’infermeria con i rientri di giocatori importanti anche se dovremo rinunciare a Montivero in prima linea. I miei ragazzi hanno dimostrato comunque di farsi trovare pronti quando le necessità lo hanno richiesto e su questo piano mi sento tranquillo. Andiamo a Rovigo per giocare la nostra partita a viso aperto, tranquilli di non aver niente da perdere e cercheremo di vedere rispetto alle ultime partite se c’è stato qualche migliioramento". Da sottolineare il fatto che Pasquale Presutti a Rovigo da avversario ha vinto un campionato alla guida del Petrarca nel 2011, e il Trofeo Eccellenza con le Fiamme Oro, meglio non fidarsi troppo.

FemiCz Rovigo: Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; Ferro, Lubian, De Marchi; Boggiani, Ortis; Pavesi, Momberg (cap.), Muccignat. A disposizione: Cadorini, Balboni, Cincotto, Zanini, Venco, Loro, Biffi, Barani.

I Medicei Firenze: Basson; Cornelli/Lubian, Cerioni (vc), Rodwell, McCann; Newton, Esteki; Greef, Chianucci, Boccardo; Maran (c), Cemicetti; Schiavon, Broglia, Battisti.

A disposizione: Cesareo, Baruffaldi, Corbetta, Savia, Cosi, Fusco, Mercerat, Cornelli/Lubian.

Di seguito il programma completo per le gare della diciassettesima giornata di Eccellenza:

Eccellenza - XVII giornata - 07.04.18 - ore 15.00

S.S. Lazio Rugby 1927 v Patarò Calvisano

Arb. Claudio Blessano (Treviso)

AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Francesco Pier’Antoni (Colleferro)

Quarto Uomo: Stefano Romani (Roma)

Eccellenza - XVII giornata - 07.04.18 - ore 16.00

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Matteo Zaniol Giacomini (Treviso)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Femi CZ Rugby Rovigo v Toscana Aeroporti I Medicei

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Padova

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Stefano Pennè (Lodi), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Eccellenza - XVII giornata - 08.04.18 - ore 16.00

Rugby Mogliano v Conad Reggio

Arb. Dante D’Elia (Taranto)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Vittorio Favero (Treviso)

Quarto Uomo: Antonino Merendino (Udine)

La Classifica: Patarò Calvisano 64; Petrarca 64; FemiCz Rovigo 62; Lafert S. Donà 48; Fiamme Oro 44; Viadana 42; I Medicei Firenze 26; Conad Reggio 23; Lazio 15; Mogliano 9.