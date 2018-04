"Per la privatizzazione decida il consiglio comunale"

Lendinara (Ro) - Il gruppo civico Scelta democratica rappresentato in consiglio comunale a Lendinara da Nabeel Bassal si schiera con i sindacati ( LEGGI ARTICOLO ) in merito alla trasformazione della Casa Albergo di Lendinara in Fondazione: assoluta contrarietà per farla diventare privata.Bassal reputa negativa la gestione dell’attuale direttore sia dal punto di vista del rapporto umano che amministrativa: “Condanniamo l’atteggiamento del direttore e il suo operato che ha convinto alcune operatrici a firmare una carta nella quale lui promette di assumerle nella futura Fondazione della Casa albergo, per impedire loro di trasferirsi presso la casa per Anziani di Badia, nonostante la Regione Veneto non abbia ancora espresso parere sulla privatizzazione”.Il consigliere promette di mettersi in contatto con i colleghi consiglieri dell’opposizione per convocare una seduta del consiglio comunale in modo urgente.