Mattiazzi, mister record

Alessandro Tessarin tecnico del Delta Porto Tolle: “Purtroppo non è stata una bella gara, e abbiamo subito tre gol, forse anche troppo eccessivi”



Porto Tolle (Ro) - Molta soddisfazione e grande entusiasmo, tra le fila degli etruschi, dopo la vittoria maturata nel derby di domenica 8 aprile contro il Delta Porto Tolle. Il tecnico dei granata Gianluca Mattiazzi, commenta così, la vittoria ottenuta: “Penso sia una vittoria meritata, perché siamo stati concreti e con più carattere, e i ragazzi credo che ci tenevano, ad ottenere questo successo. Stiamo bene fisicamente, e sapevamo che era una partita difficile dal punto di vista atletico, ma questa è la forza del nostro gruppo, perché veniamo da una serie di partite importanti, dove abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, anche dal punto di vista mentale. Quando giochi il derby, sappiamo che non è semplice vincere, e conosciamo benissimo la tensione di una partita così, ma sapevamo che poteva essere una partita decisiva, contro una squadra che possiede un ottimo organico, ed organizzazione di gioco. Portiamo a casa questo risultato, e siamo molto contenti del punteggio finale per come è arrivato. Sembra sempre tutto facile, ma dobbiamo stare molto calmi nel dirlo, perché lavoriamo da quest’estate, dove abbiamo cambiato completamente la rosa, e non è stato facile amalgamare il gruppo. Sono molto bravi anche loro perché credono in quello che facciamo, e credo sia dovuto appunto alo nostro momento di condizione fisica. Raggiungere quota 49 punti e centrare il record, è un ottimo traguardo, e adesso mancano quattro partite al termine del campionato e proveremo a puntare ai playoff, perché ci crediamo.”

L’autore del secondo gol Giacomo Marangon, vecchia conoscenza del Delta, sulla sua prestazione aggiunge: “Tornare qui è sempre una grande emozione, davanti ad un pubblico, che conosco bene, e dove ho segnato tanti bei gol. Siglare la rete di oggi è stata una bella sensazione, ed è un gol alla Marangon, perché penso di averlo fatto io, senza ispirarmi a nessun altro. Ringrazio inoltra per la targa che mi ha consegnato la società del Delta Porto Tolle, tramite Piero Caracina”. L’autore della prima marcatura Stefano Bellemo infine conclude: “Vincere un derby è sempre bello, e sono molto contento del risultato finale che abbiamo ottenuto: quando ho tirato ho pensato più a fare un cross e l’ho messa dentro, grazie anche una deviazione, ma palle del genere, anche per il portiere, sono molto difficili da prendere, anche per come vengono tirate.”

Ben altro umore e ben altro atteggiamento al termine del match, in casa biancazzurra, col mister Alessandro Tessarin (Delta Porto Tolle), che dopo la sconfitta maturata commenta: “Purtroppo non è stata una bella gara, e abbiamo subito tre gol, forse anche troppo eccessivi, rispetto al risultato finale, ma fino quando non abbiamo preso la prima rete, Cristian non ha parato nulla, quindi non mi sembra che sotto il punto di vista tattico o atletico, abbiamo pagato molto più di loro. Rimane comunque purtroppo, il rammarico di una sconfitta, ma non abbiamo subito in maniera prepotente la supremazia territoriale avversaria, o il dominio incontrastato dell’Adriese.”

Andrea Rizzatello