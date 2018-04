Rovigo - Sabato 7 aprile scorso, presso il centro commerciale La Fattoria di Rovigo, nell’ambito del ciclo “Incontri con l’autore” la scrittrice e poetessa. Dopo i saluti iniziali del direttore della Fattoria Marco Cavallaro e del presidente Athesis Massimo Rainato e l’introduzione del presidente del Circolo di Rovigo Paolo Avezzù,Il libro – ha sottolineato Angioletta Masiero – è un canto di amicizia per la vita, è u, che ti fa entrare dentro la storia,. Nella sua testimonianza,Ed il filo conduttore è credere sul serio nel Vangelo e in una persona Gesù Cristo, che mi aiuta a diventare uomo”.L’incontro è stato intervallato, oltre ad alcuni brani suonati e cantati da Don Francesco, anche da alcuneNello stesso spazio resta aperta in contemporanea fino al 14 aprile la, che ritrae la disabilità nel suo vivere quotidiano. La mostra, che è accompagnata anche dalle foto dal titolo ”Aqua e tera” in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Adige Po, fa parte dell’archivio Athesis Museo Veneto di fotografia ed è stata curata dall’associazione Athesis.Tutte le iniziative sono state promosse con il patrocinio del comune di Rovigo, in collaborazione con il Circolo di Rovigo, il Gruppo autori polesani, Vivirovigo, il Circolo culturale arti decorative e la Rete sociale e culturale.