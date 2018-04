Elena Ricchiero regina d’Italia 

Elena Ricchiero, la giovane atleta polesana che gareggia per i colori della Canottieri Padova, ha dettato fin da subito il ritmo gara alle avversarie conducendo tutta la competizione in testa e concludendo la sua vittoriosa fatica con uno scarto sulla più diretta inseguitrice che non ammetteva repliche.

Mantova - Si è appena concluso a Mantova, nelle acque del Mincio, il campionato Italiano di Fondo che ha assegnato, nelle varie categorie e specialità, il titolo di campione d’Italia sulla distanza dei 5000 metri. In questa cornice, con atleti provenienti da tutta Italia, Elena Ricchiero ha guadagnato il gradino più alto del podio.

La giovane atleta polesana, che gareggia per i colori della Canottieri Padova, ha dettato fin da subito il ritmo gara alle avversarie conducendo tutta la competizione in testa e concludendo la sua vittoriosa fatica con uno scarto sulla più diretta inseguitrice che non ammetteva repliche.

La prestazione di domenica conclude più che positivamente il ciclo di gare sulle lunghe distanze dove Elena ha conquistato nell’ordine: a febbraio il titolo regionale Veneto di maratona a San Donà di Piave, a marzo il titolo regionale Veneto di Fondo a Peschiera del Garda mentre, sempre a marzo, al campionato italiano di maratona di Firenze si era dovuta arrendere alla sfortuna in quanto costretta al ritiro per un danno subito alla canoa mentre era in testa alla gara.

I risultati fin qui conseguiti testimoniano l’ottima preparazione atletica e la maturazione tecnica conseguiti dalla Ricchiero sotto l’esperta guida del tecnico societario Tullio Malusà e che le sono valsi anche la convocazione per il raduno della Nazionale Junior tenutosi durante le festività pasquali.

Adesso la stagione agonistica punta decisamente verso la velocità pura con gare sui 1000 metri e sulle distanze olimpiche dei 500 e 200 metri ed il cui clou saranno le selezioni per la Nazionale in vista degli Europei Junior ed Under 23 che si svolgeranno a fine giugno in Italia presso il lago di Auronzo di Cadore ed il campionato italiano che si svolgerà la prima settimana di agosto presso l’idroscalo di Milano. Appuntamenti in cui contiamo di vedere Elena Ricchiero ancora protagonista.