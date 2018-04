Furlanetto sicura, Simoni ancora in forse

Adria -. Lo comunica il coordinatore regionale veneto del partito, non possiamo aspettare che Lega e Forza Italia finiscano di accordarsi. Mi dicono per esempio che a Vicenza il candidato sindaco di Forza Italia non vada più bene e potrebbe essere sostituito., e questo basta”.Dopo lo strappo dello scorso coordinamento di coalizione del 30 marzo, che vedeva azzerate le ipotesi di trovare un candidato di Fratelli d’Italia come candidato unitario di coalizione,. Noi correremo lealmente e vedremo poi chi arriverà al ballottaggio e con quali numeri”.Lo scenario ad Adria rimane quindi frammentato:tanto da essere stata prima revocata dall’incarico, poi riammessa in giunta per evitare una caduta anzitempo dell’amministrazione che si è comunque verificata. Caduta del Comune avvenuta proprio per la, Chi chiedeva il ridimensionamento di Simoni erano proprio Furlanetto e Daniele Ceccarello di Fratelli d’Italia, assieme a Barnaba Busatto, Luca Cantarutti e sul finale anche Marco Santarato, poi tornato sui propri passi. Insomma parrebbe strano, ma di certo non improbabile, che proprio Furlanetto fosse portata ad appoggiare all’eventuale ballottaggio proprio il candidato sindaco di Forza Italia e Lega Federico Simoni.che, salvo commissariamenti dell’ultim’ora, sembrerebbe non vedere di buon grado una corsa in coalizione con Federico Simoni.tanto che nella città etrusca, appoggiato da quella di Bobo, eventualmente anche da Forza Italia, per arrivare al ballottaggio contro le forze di centrosinistra.Fervide fantasie? Ancora pochi giorni ed il quadro sarà finalmente chiaro.