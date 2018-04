Il cantiere del ponte durerà quattro mesi 

Dopo l’incontro con le due Regioni Emilia e Veneto (LEGGI ARTICOLO) e la programmazione di un incontro del sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni con la società Autostrade giunge la comunicazione di Anas: “I lavori dureranno 4 mesi invece di 224 giorni”, chi farà i lavori lavorerà anche di notte

Occhiobello (Ro) - I lavori del ponte tra Occhiobello e Pontelagoscuro dureranno 4 mesi. Tra qualche giorno, il 16 aprile, Anas sottoscriverà il contratto con l’associazione temporanea di imprese (Ati) che si è aggiudicata i lavori. I “famigerati” lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po, che tanto hanno fatto discutere per la mancata chiarezza e tanto continuano a preoccupare per le possibili conseguenze sulla viabilità e circolazione tra le città di Occhiobello e Ferrara e le regioni Veneto ed Emilia Romagna. In campo c’è la grande scelta, che ancora non è chiara ma a giorni dovrà esserlo, di Anas: lavori con la chiusura totale del ponte o parziale. “In data 16 aprile sarà sottoscritto dall’Ati aggiudicataria il contratto relativo all’intervento in argomento e pertanto, successivamente, si potrà procedere alla consegna dei lavori per consentire all’appaltatore di predisporre le aree di cantiere e svolgere tutte le attività propedeutiche all’effettivo inizio delle lavorazioni” scrive in una nota ufficiale Anas.

“Al fine di ridurre al minimo i disagi all’utenza e considerata la necessità di procedere alla demolizione e al rifacimento totale della soletta del ponte sul fiume Po, è stato concordato con l’appaltatore un programma ridotto che prevede, a fronte di 224 giorni contrattualmente previsti, un periodo di chiusura del ponte di soli 4 mesi che potrà essere avviato subito dopo il passaggio della 13° tappa del Giro d’Italia, quindi presumibilmente a partire dal 21 maggio 2018”. Anas si farà carico dei maggiori oneri per compensare il lavoro notturno.

Anas informa inoltre che gli interventi previsti saranno condotti in ottica di collaborazione con gli enti territoriali e le Regioni interessate dalle limitazioni, con cui sono già in corso interlocuzioni per condividere le modalità operative dei lavori al fine di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione.