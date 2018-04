Baroncini coinvolgente con la passione per il giornalismo 

Con semplici parole Marco Baroncini ha spiegato al pubblico di Ceregnano le regole del giornalismo e soprattutto cosa lo attrae del mondo della notizia e della sua scrittura

Ceregnano (Ro) - Conoscere come si possa comporre un articolo di giornale è stata una piacevole sorpresa per chi ha assistito all’intervento di Marco Baroncini, tenutosi mercoledì 4 aprile scorso nella sala consiliare del Comune di Ceregnano, all’interno della rassegna di incontri ideata dal laboratorio di scrittura creativa. Con entusiasmo il giovane Marco, collaboratore del “Corriere del Veneto”, ha saputo raccontare quello che del giornalismo lo attrae: la costante e difficile ricerca dell’obiettività nel raccontare un fatto attingendo da fonti attendibili, intervistando i testimoni, esplorando i luoghi, documentandosi con tutto quello che è utile a spiegare la vicenda, non perdendo mai di vista il fine ultimo: quello di informare in maniera semplice e chiara il lettore. Esplorare il mondo in cui viviamo, indagarne gli avvenimenti, attraverso l’idea romantica del giornalismo, sembra il compito di un esploratore alla ricerca di nuovi significati, ma la notizia, elemento base del giornalismo, viene spiegata da Marco con rigore: cosa sia, come riconoscerla, in che modo riferirla il più possibile aderente alla realtà e come strutturarla per catturare l’attenzione del lettore sono le prime indicazioni pratiche che indirizzano a scrivere un articolo di giornale.

La complessità dello scrivere risulta chiara e la riflessione che il linguaggio e la comunicazione siano fenomeni complessi da indagare è inevitabile. “Chi si pone l’obiettivo di scrivere quindi, - spiega Baroncini - qualunque sia la forma espressiva scelta, poesia, prosa, giornalismo, scrittura teatrale, deve sforzarsi di cercare la “parola” più adeguata per dare corpo alla propria interiorità, alla relazione che intercorre tra ciò che siamo e quello che auspichiamo di diventare, alla visione del mondo che ci circonda in relazione alla realtà che viviamo e in funzione all’obiettivo che ci prefiggiamo, non dimenticando mai l’attenzione che si deve al lettore”.

Mettere in evidenza le diverse modalità della scrittura e creare un momento condiviso di riflessione su questo argomento che coinvolga chiunque interessato a questo tema era e rimane il proposito del laboratorio di scrittura. La rassegna degli incontri continuerà l’11 aprile con Alessandro Zopellari, poeta e scrittore di commedie in dialetto e in lingua, che tratterà la commedia teatrale. Il 18 aprile con lo scrittore Paolo Celin che relazionerà sulla scrittura dei racconti e il 26 aprile con Lidia Rigotto, scrittrice esordiente, che parlerà della scrittura del romanzo. Il 2 maggio Roberto Valandro insegnante, scrittore, storico, poeta, giornalista, terrà l’ultimo incontro sul dialetto.

Gli incontri, grazie al sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune stesso sono aperti a tutti, si terranno alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Ceregnano, piazza Marconi 1.