Bella ed intensa esperienza

Frassinelle (Ro) - Tutto il Minirugby del Rugby Frassinelle è stato impegnato in questo week-and nella trasferta di Parma per partecipare al prestigioso Torneo Memorial Amatori, importante torneo nazionale di rugby giovanile che è arrivato ormai alla sua quarantesima edizione e che ha visto la partecipazione per ogni categoria di Under 6/8/10/12 e 14 di ben 35 società provenienti da tutta Italia più una selezione irlandese.

Bella ed intensa l’esperienza fatta dal sodalizio gialloblu che da diversi anni non partecipava ad un torneo così prestigioso, dove ben 150 persone tra genitori, staff e atleti si sono trasferiti in massa, pernottando fin dal sabato tutti insieme come una grande famiglia.

Nel mare di colori, bambini e famiglie che sono accorse presso gli impianti della Cittadella del Rugby di Parma i Galletti hanno affrontato società mai incontrate prima, sapendo farsi valere e rispettare anche da avversari con tradizioni storiche importanti e che hanno messo in campo ragazzi con qualità.

Tutte le formazioni gialloblu sono riuscite ad esprimere nelle varie categorie buone prove, sviluppando anche bel gioco, senza mancare di ricevere apprezzamenti anche dagli avversari.

I bambini dell’Under 6 che sono scesi in campo guidati dalle educatrici Natascia Coltro e Federica Breda sono stati Bassora D., Businaro D., Dardani M., Ferro M. e Malanchin P..

Alla fine grossa gioia per i piccoli galletti con la foto ricordo con i giocatori della Franchigia delle Zebre e della Nazionale italiana di rugby.

L’Under 8, guidata dagli educatori Barbara Brugnoli, Nicola Piscopo e Francesco Callegaro, ha schierato Bressan M., Cecchinello L., Finotti M., Gradani A., Paparella M., Pezzuolo M., Rigolin O., Ruggiero D., Salvalaio M., Taccon L. e Zanconato E..

L’Under 10, guidata dagli educatori Diego Salvan e Silvia Nalin si è presentata con Agostini M., Astolfi F., Barion F., Bellettato C., Bolognini G., Bonfà A., Cecchinello G., Costa D., Lucchetta M., Lucchetta M., Pasqualini N., Salvan D., e Tonello M..

Da evidenziare che questo gruppo ha ceduto nella prima partita con la formazione del Gispi Prato per una meta di differenza, lasciando qualche rammarico in quanto poi la compagine toscana si è aggiudicata la vittoria finale nella propria categoria.

L’Under 12 guidata da Marco Fenzi, ha schierato Agostini M., Bergamini A., Bianchini F., Calzavarini A., Coltro D., Franceschetti G., Franzoso M., Gagliardo E., Ghiraldello G., Ghirardi A., Guarnieri T., Malaman N., Mazzetti T., Merlo R., Pacurar P., Targa D. e Volpe A..

Partecipava anche l’Under 14 che guidata da Mirco Visentin e Sergio Malaman ha schierato Bellinello E., Baccaro M., Chaffaq A., Grendene T., Ferrari G., Cobianco E., Dessì T., Ferrari M., Salvan D., Nordio L., Gnani P., Navarri A., Battizocco M., Secchiero F. e Pellielo Luca.

Complessivamente tutte le Under si sono piazzate molto bene, confermando i progressi di crescita dei propri atleti dimostrando grinta e determinazione dove il livello di tecnica era veramente elevato.

Il responsabile del Progetto Minirugby del Frassinelle, Denis Zanconato, presente per l’occasione alla manifestazione ha dimostrato la sua soddisfazione per i risultati conseguiti, riconoscendo come queste occasioni siano importanti e utili per la crescita di tutti i ragazzi e di tutto il movimento della società gialloblu.

Dopo aver vissuto questa bella ed intensa giornata di rugby, all’insegna del divertimento sia per i giocatori che per i giovani atleti, la società ha voluto rivolgere un ringraziamento sincero anche a tutti coloro i quali si sono adoperati per la riuscita della trasferta e a chi educa e allena i giovani galletti accompagnandoli in questo percorso di crescita.

Il week-and vedeva impegnata anche l’Under 16 contro i cugini del Villadose. Partita che iniziata bene per i galletti li vedeva fin da subito comandare il campo e il gioco soprattutto con il pacchetto di mischia marcando una meta dopo 5 minuti.

Successivamente, complice un forte calo di tensione, i locali mettevano alle corde il Frassinelle che evidenziava una conquista in mischia e rimesse laterali assai poco efficaci e attente.

Rientrati in campo nella ripresa con il giusto piglio, i restanti 25 minuti vedevano i galletti dominare e giocare il pallone con velocità e sfruttando le abili giocate degli avanti e dei trequarti portava il Frassinelle a 22 punti.

Purtroppo il giallo rimediato a 5 minuti dalla fine a Previato faceva finire il Frassinelle con l’ultima meta subita. Punteggio finale che vedeva vincere il Villadose per 38 a 22

Coach Dario Bernardinello, che per l’occasione sedeva in panchina al posto di Denis Zanconato, alla fine evidenziava l’ottima prova di carattere del 2° tempo dove tutti hanno lottato con grinta.

Sono scesi in campo: Veronese, Gamberini, Zambello, Fogato, Mancini A., Cestari, Maldi, Bragiotto, Zamboni C., Mancini A., Borin, Barbieri, Previato, Malaman e Gennaro. Sono subentrati Gazzi, Piffanelli e Tringali.