Galletti sfortunati 

Favaro Veneto (Ve) - Seniores del Rugby Frassinelle impegnata a Favaro Veneto contro il Rugby S. Marco nell’ultima giornata di andata del girone per salire nella “C” nazionale. Partita che purtroppo ha visto sconfitti i Galletti per 35 a 21.

Incontro che alla fine del primo tempo sembrava sorridere ai gialloblu che riuscivano a marcare 2 mete con Gabriel Pescantin e Francesco Cominato in grado di fare terminare la prima frazione di gioco in vantaggio per 14 a 13. Partita che era combattuta e che veniva giocata in modo molto aggressivo dai locali, anche forse oltre le regole del gioco.

Secondo tempo che vedeva i Galletti cedere di schianto, subendo tre mete in poco tempo che tagliava loro le gambe. Il forte dominio in mischia chiusa dei Galletti non veniva sfruttato per dei gravi errori nell’uno contro uno, anche con placcaggi sbagliati, che permettevano ai locali di marcare mete che sicuramente si potevano evitare.

Frassinelle che non si è comunque mai arreso fino alla fine, capace di segnare anche una meta di punizione nei minuti finali con il pacchetto di mischia, evidenziando carattere e grinta.

Da segnalare purtroppo l’ennesimo infortunio alla caviglia a Cominato e il grave infortunio occorso a Gabriel Pescantin, infortunio che purtroppo lo terrà certamente fuori dai campi per diversi mesi. Purtroppo questi ultimi infortuni si aggiungono ad una lunga serie che sta penalizzando i ragazzi di coach Dardani.

Tuttavia Dardani, a fine partita ha invitato il suo gruppo a stringere i denti e fare quadrato quando ormai mancano soltanto cinque partite alla fine del campionato per decidere chi salirà di categoria.

Sono scesi in campo Giolo C., Bolognese M., Romani E., Orlando A., Chiarion S., Benetti S., Saltarin C., Argenton T., Bassora P., Baccaro A., Cominato F., Pescantin G., Fanchin G., Soffiato T. e Bicego C..

Sono subentrati Tredesini M., Mortella G., Rovere S., Visentin C., Greggio C., Spolaore S. e Bianchini M..