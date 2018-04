In attesa di certezze sulla corsia ciclopedonale e del transito gratuito in autostrada

Risolto il problema dei tempi dei lavori al ponte sul Po di Occhiobello, l’amministrazione comuanle guidata dal sindaco Daniele Chiarioni ed il circolo del Pd con Luisa Angela Vallese si spostano sui servizi da mantenere ai cittadini per contenere i disagi dovuti dai quattro mesi di cantieri. I due più importanti sono la corsia ciclopedonale ed il transito gratuito in autostrada

Occhiobello (Ro) - Le notizie di Anas la quale ha dichiarato che l’apertura del cantiere per i lavori al ponte sul Po di Occhiobello è prevista da lunedì 21 maggio in poi e che i lavori proseguiranno per quattro mesi (LEGGI ARTICOLO) fa ben sperare in città.

Sia il sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni che il circolo del Partito democratico locale sono positivi. “La notizia ci fa fare un piccolo passo avanti verso la definizione di un quadro più chiaro di ciò che ci aspetta. - afferma Chiarioni - La disponibilità da parte di Anas a concertare con gli enti territoriali le modalità operative dell’intervento permette di continuare a chiedere altre misure di contenimento dei disagi, prima fra tutte la corsia ciclopedonale perché sono tanti i pendolari che nel periodo estivo vanno a lavorare in bicicletta o in motorino. Notiamo con soddisfazione che la nostra proposta di tre turni di lavoro, di cui uno notturno, è stata accolta da Anas”.

Da parte del Pd locale rappresentato da Luisa Angela Vallese, “senza alcuna pretesa di voler assumere il ruolo di mosca cocchiera, riteniamo che se ora l'atteggiamento di Anas appare più dialogante e conciliante, forse – in minima parte – ciò è dovuto anche all'iniziativa che il Pd di questa parte del Polesine (assieme al nostro segretario provinciale) ha assunto nei giorni scorsi. Certo che è un po' triste pensare che per ottenere attenzione si debbano attivare dei volontari in pettorina, minacciare boicottaggi al Giro d'Italia, scomodare la stampa di qua e di là dal Po, risaltare in servizi di apertura in prima serata al Tg3 regionale veneto”.

Il circolo del Pd ritiene comunque che l'aver ottenuto che il cantiere si svolga su tre turni, con lavori anche notturni (cosa che Anas non aveva previsto), al fine di contingentare al massimo i tempi dei disagi, “sia un primo risultato conseguito dalla pressione di tutti coloro che si sono impegnati e sono sul ‘pezzo’ con continuità, e non per spot, a grano messo in cascina”.

Ora attendono altre risposte positive: la continuità del collegamento cicolopedonale, i treni straordinari con scalo nella stazione e in quella di Pontelagoscuro, il ristoro delle spese aggiuntive per il trasporto pubblico locale ed il transito gratuito in autostrada.

Quest’ultimo punto infatti è il prossimo nodo da sciogliere anche per il sindaco Chiarioni che proprio giovedì 12 aprile sarà a Bologna a una riunione con la società Autostrade, Anas, Comune di Ferrara, Provincia Ferrara, Provincia Rovigo e, su invito del Comune di Occhiobello, Regione Veneto. “Il ponte non può passare come una questione di viabilità locale – conclude il sindaco -, è un’infrastruttura che merita l’attenzione del Ministero e il concorso di altri enti che si occupano di trasporti come Trenitalia e Rfi che, peraltro, hanno dimostrato di comprendere la necessità di corroborare il servizio nei mesi del cantiere”.