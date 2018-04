Modena verso i Mondiali

Il tre quarti centro della FemiCz Rovigo, Francesco Modena, convocato da coach Fabio Rosselli per i raduno in vista dei prossimi mondiali Under 20. Ci sono anche gli ex rossoblù Biondelli e Taddia

Rovigo – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 30 giocatori che prenderanno parte al raduno di Calvisano in programma dal 17 al 19 aprile. Per gli Azzurrini sarà il primo momento di incontro dopo le belle prestazioni offerte al 6 Nazioni di categoria in vista del World Rugby U20 Championship in calendario in Francia da mercoledì 30 maggio a domenica 17 giugno. C’è anche il polesano Francesco Modena.

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano)*

Michele MANCINI PARRI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Matteo NOCERA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Guido ROMANO (Rugby Colorno)*



Tallonatori

Matteo LUCCARDI (Patarò Calvisano)*

Niccolò TADDIA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Seconde linee

Matteo CANALI (Rugby Colorno)*

Niccolò CANNONE (Petrarca Padova)*

Flanker/n.8

Jacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby)*

Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Enrico GHIGO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antoine KOFFI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Michele LAMARO (Petrarca Padova)* - capitano

Lodovico MANNI (Mogliano Rugby)

Davide RUGGERI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Mediani di mischia

Leonardo BACCHI (Rugby Viadana 1970)

Luca CROSATO (Lafert San Donà)*

Mediani d’apertura

Michelangelo BIONDELLI (Rugby Viadana 1970)*

Filippo DI MARCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Antonio RIZZI (Petrarca Padova)*

Centri/Ali/Estremi

Albert Einstein BATISTA (Rugby Etruschi Livorno 1995)

Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Tommaso COPPO (Petrarca Padova)

Giovanni D’ONOFRIO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Andrea DE MASI (Mogliano Rugby)*

Alessandro FORCUCCI (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Alessandro FUSCO (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Damiano MAZZA (Accademia Nazionale Ivan Francescato)*

Francesco MODENA (Femi CZ Rugby Rovigo Delta)

Alberto ROSSI (Valsugana Padova)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”