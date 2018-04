Risultati che danno entusiasmo 

La gara, svoltasi a Dolo (Ve), ha visto cimentarsi gli atleti under 14, e tra i risultati conseguiti spicca il secondo posto, tra le U12, di Emma Piva. Per quanto riguarda le categorie under 20, che hanno partecipato in marzo a tre gare della specialità lead, si segnalano gli ottimi risultati conseguiti da Elia Grigolato

Dolo (Ve) - Prosegue la stagione agonistica della squadra di arrampicata della Polisportiva Uni Sport Asd - Gruppo Up-pigli di Rovigo, che domenica 8 aprile ha partecipato alla terza prova della specialità lead (corda) nell'ambito del campionato giovanile Veneto - Junior Cup.

La gara, svoltasi a Dolo (Ve), ha visto cimentarsi gli atleti under 14, e tra i risultati conseguiti spicca il secondo posto, tra le U12, di Emma Piva, che già si era aggiudicata un bronzo nella specialità speed (velocità) durante la gara disputata in febbraio, e che conferma così l'ottimo livello di preparazione conseguito.

Nella stessa categoria si sono piazzate al 16° e al 21° posto le sorelle Serena e Francesca Bacchiega. Tra i maschi under 12, si segnala il 10° posto di Giovanni Mentini. Analogo piazzamento per il piccolo Luca Merlo, che ha esordito quest'anno tra gli under 10. Tra le ragazze U14 Anita Previato si è piazzata undicesima.

Per quanto riguarda le categorie under 20, che hanno partecipato in marzo a tre gare della specialità lead, si segnalano gli ottimi risultati conseguiti da Elia Grigolato (tre secondi posti fra gli U20), Francesca Biondi e Nina Carrara (un bronzo rispettivamente nelle categorie U16 e U18). La squadra, seguita dall'istruttore Alberto Rigobello, si allena presso la struttura di arrampicata gestita dall'Uni Sport a Rovigo.