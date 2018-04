Due giorni nel ricordo di Carwyn James

Per il 40esimo anniversario dell’arrivo di Carwyn James a Rovigo (1977-1978) Mondovale ha organizzato una serie di eventi ospitando il giornalista Alun Gibbard autore della biografia del mitico tecnico gallese. Mercoledì mattina è stato ricevuto a Palazzo Nodari dall’assessore allo Sport Luigi Paulon, in serata convegno a Palazzo Roncale con tanti campioni allenati dal coach. Giovedì sera appuntamento al Panathlon del presidente Gianpaolo Milan

Rovigo - Un libro, una biografia, sul grande coach gallese che per due anni insegnò il rugby a Rovigo. Una leggenda ovale scomparsa prematuramente, e all’interno del volume non poteva mancare un capitolo sulla città in mischia. Grazie a Mondovale, Alun Gibbard, giornalista e scrittore gallese, è in città per due giorni di incontri, il primo istituzionale è avvenuto in Comune a Rovigo con l’assessore Luigi Paulon, il secondo a Palazzo Roncale nella casa della Fondazione Cariparo. Testimonianze raccolte di un allenatore che ha cambiato il modo di pensare il rugby a Rovigo e nel mondo, un monumento ovale internazionale. Nel 1971 con il suo rugby totale guidò i British and Irish Lions a un doppio successo contro gli All Blacks nel tour in Nuova Zelanda, risultato che ancora oggi non è stato eguagliato. Tanti ricordi legati alle stagioni trascorse a Rovigo dal 1977 a 1980, arricchite dallo scudetto conquistato nel 1979 che fece sbocciare la stella di Stefano Bettarello (presente a Palazzo Roncale), il primo italiano ad essere convocato con i Barbarians.

“Il libro racconta di quanto sia stata importante l’impronta che ha lasciato Carwyn James a Rovigo - spiega l’autore Alun Gibbard - ma soprattutto Rovigo ha lasciato qualcosa a Carwyn James”.

Into the Wild: the life of Carwyn James, un volume imperdibile che racconta la vita di una grande tecnico, ma come ha ricordato il giornalista Livero a Palazzo Roncale, preferiva definirsi “coach”. Una persona di grande cultura “Quando venne a Rovigo per lui non era un gran periodo - piega i giornalista gallese - in Galles non era ben visto il suo modo di voler agire sul mondo del rugby, voleva allontanarsi da questo clima ostile e lavorare più tranquillamente. Quando se ne andò dal Polesine si era rigenerato nel corpo e nell’anima soprattutto agli amici che aveva incontrato qui, da Angelo Morello ai giocatori che aveva allenato qui”. In Comune tra gli altri presenti Lello Salvan e Carlo Checchinato, a Palazzo Roncale Elio De Anna (13 stagioni in rossoblù), Nino Rossi e tanti altri. A moderare l’incontro Antonio Liviero, giornalista del Gazzettino, traduttore d’eccezione l’ex rossoblù Polla Roux.

Sul titolo del volume il giornalista gallese ne spiega il doppio significato “Prima di ogni partita si guarda il vento per decidere da quale parte si preferisce giocare, ma soprattutto ha un valore personale, perchè Carwyn James ha sempre lottato contro vento”. Alun Gibbard ha conosciuto personalmente Carwyn James alla Bbc, sede del suo primo lavoro dopo l’Università “La prima volta che lo vidi mi sentii paralizzato, lo avevo visto vincere ed era un personaggio mitico dello sport ovale, non sapevo se potevo salutarlo, ero in soggezione”. Alla fine il giornalista trovò un “aggancio”, il papà era stato proprio a scuola con Carwyn James. Pochi mesi dopo ad Amsterdam, nel 1983, è mancato improvvisamente per un infarto.

“A Rovigo il rugby non è solo sport, ma anche cultura - ha detto il sindaco Massimo Bergamin –. Apprezziamo quindi l’impegno profuso da Mondovale per ricordare, insieme al prestigioso scrittore Alun Gibbard, uno dei personaggi più celebri della storia della Rugby Rovigo come è stato, appunto, Carwyn James”.



“James ha iniziato a maneggiare l’ovale in tenera età come molti giovani di questo territorio che con i loro tecnici, operatori, associazioni hanno reso il rugby una realtà sportiva straordinaria che si inserisce nel contesto di una Regione in cui lo sport è un punto d’onore”. Ha affermato Cristiano Corazzari, assessore allo Sport, territorio e cultura della Regione Veneto.



“Rovigo è la città in mischia che ha il cuore rossoblu - ha esordito Luigi Paulon, assessore allo Sport del Comune di Rovigo -. Ogni volta che andiamo allo stadio, non possiamo dimenticare il passato e coloro che lo hanno reso glorioso come ha fatto Carwyn. Il popolo rossoblu è riconosciuto come il più fedele, quando Rovigo gioca in trasferta non gioca la squadra, ma la città. Siamo oggi onorati di accogliere lo scrittore Gibbard che ci offre spunti e opportunità per ripercorrere, insieme, la nostra gloriosa storia”.



“Conservare la memoria” è lo scopo della iniziativa organizzata da Mondovale, ha spiegato il presidente Luigi Contegiacomo, questa due giorni nel ricordo del grande coach resterà nei libri dei ricordi.