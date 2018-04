Nicolò Greguoldo ritorna in verdeblu

Greguoldo rientra in terra rodigina carico di esperienze nazionali ed internazionali. Domenica prossima prenderà parte alla spedizione verdeblu al campionato regionale su pista di Noale.

Un gradito ritorno, quello di Nicolò Greguoldo, che allarga la rosa agonistica dello Skating Club Rovigo. Classe 1997, di Porto Viro, rientra a far parte dello Skating Club Rovigo dopo un anno di transizione trascorso nella squadra di San Severino Marche, trasferendosi per allora motivi di studio. Greguoldo rientra in terra rodigina carico di esperienze nazionali ed internazionali. Torna difatti da una meravigliosa esperienza olandese, volo in direzione Heerenveen, nella regione del Friesland, mixando attività su ghiaccio e su pista, nell’impianto sportivo totalmente coperto, da poco ultimato, assieme ai pattinatori olandesi ed internazionali che costantemente venivano ospitati.

“Accasato” in un secondo momento all’Atom Skates, team di pattinaggio corsa di una vicina città, Purmerend (nord di Amsterdam), ha partecipato all’Holand Cup conquistando il quarto posto nei 100 metri ed il terzo nella 1.000 metri formula mondiale, suo cavallo di battaglia. Domenica prossima prenderà parte alla spedizione verdeblu al campionato regionale su pista di Noale.

Quanto alle altre attività in calendario, il Pattinodromo delle Rose ospiterà domenica 22 aprile il campionato regionale freestyle relativo alle discipline roller cross, highjump e slide, mentre fervono i preparativi per la 33esima edizione del Memorial Arturo Ponzetti di domenica 29 aprile, l’appuntamento più prestigioso organizzato nel tempio del pattinaggio rodigino.