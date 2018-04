Febbre da derby, tutto in 80 minuti 

Sul piano tecnico la miglior qualità dei bianconeri sembra essere la difesa, la meno battuta del campionato con 228 punti. Dopo quella del Petrarca, però, c'è la difesa della FemiCz Rovigo con 275 punti incassati. I rossoblù dal canto loro, però, se la cavano meglio in attacco con 486 punti segnati contro i 456 messi a segno dai padovani. In palio sabato pomeriggio alle 16 al Plebiscito c’è il primo posto.

Nei nuovi uffici di viale della Costituzione sotto la tribuna Est “Quaglio”, nella segreteria della Rugby Rovigo Delta ,sono disponibili fino alle ore 12 di venerdì 13 aprile, i biglietti per assistere al match: intero (uomini dai 18 anni), 12 Euro, ridotto (donne e ragazzi dai 14 ai 17 anni), 6 Euro. Tagliandi che saranno anche in vendita allo stadio di Padova

Rovigo - Più che l'ultima partita della regular season quella di sabato prossimo al Plebiscito di Padova tra Petrarca e FemiCz Rovigo sembra essere la prima sfida dei playoff, tanta è l'importanza di questo 162° derby. Il tanto (volutamente) bistrattato campionato d'Eccellenza, da tempo relegato a un ruolo di secondo piano nel movimento rugbystico nazionale, ha voluto in qualche modo “vendicarsi” della poca attenzione che riceve regalando un finale thriller. Gli ultimi 80 minuti decideranno l'ordine delle prime tre posizioni e il nome della quarta semifinalista, un'incertezza che mai si era verificata nelle ultime edizioni del torneo. Se è vero che, come deciso dal regolamento, è mancata la lotta per non retrocedere al contrario la battaglia nelle posizioni di vertice è stata più interessante che mai. C'è poi la ciliegina sulla torta di un derby tra Petrarca e FemiCz Rovigo, con il suo contorno di pubblico e passione unico nel rugby italiano, che deciderà la squadra vincitrice della regular season. Miglior spot non poteva esserci per questa Eccellenza giunta al suo canto del cigno visto che nella prossima stagione cambierà formula passando a 12 squadre con una decisione che non sembra favorire la crescita tecnica del torneo. Anzi. Ma ci sarà tempo per discutere di questo. Adesso tiene banco questo derby con vista sullo scudetto dove chi vince si porta in vantaggio e chi perde resta comunque in corsa, tanto che la sfida potrebbe ripetersi anche in finale. Al Plebiscito si affronteranno due squadre dalla fisionomia tecnica ormai definita. Il Petrarca ha dalla sua l'entusiasmo di una stagione vissuta ad altissimo livello nella quale sta lottando per il primato come non succedeva da moltissimo tempo.

Ricordiamo che il secondo posto dell'anno scorso aveva visto i bianconeri staccati di ben 15 punti dal Patarò Calvisano. Lo staff tecnico tutto italiano del Petrarca ha costruito una squadra solida che in questo campionato ha mostrato soprattutto di non mollare mai, come testimoniano le diverse partite nelle quali i padovani hanno ribaltato il risultato proprio nel finale. Un aspetto che la FemiCz Rovigo dovrà tenere a mente nella sfida di sabato prossimo. Sul piano tecnico la miglior qualità dei bianconeri sembra essere la difesa, la meno battuta del campionato con 228 punti. Dopo quella del Petrarca, però, c'è la difesa della FemiCz Rovigo con 275 punti incassati. I rossoblù dal canto loro, però, se la cavano meglio in attacco con 486 punti segnati contro i 456 messi a segno dai padovani. Due squadre, come si vede, molto simili nei numeri delle 17 giornate fin qui disputate e che mettono in evidenza, soprattutto, una buona organizzazione difensiva per entrambe.

Abbastanza facile, quindi, prevedere un match sul filo dell'equilibrio e con un punteggio contenuto. In queste condizioni c'è un elemento che più di altri potrà risultare decisivo ed è quello della disciplina. Entrambe le formazioni dispongono di calciatori molto affidabili e commettere falli nella propria metà campo potrebbe essere molto rischioso. Sabato scorso contro i Medicei Firenze la FemiCz Rovigo non è stata molto rispettosa di questo fondamentale rimediando due cartellini gialli e diverse punizioni. A Padova una condotta del genere sarebbe suicida ed è sicuro che un bel richiamo a una maggiore attenzione su questo versante sia già arrivato ai giocatori da parte dello staff tecnico. La squadra rossoblù si presenta al momento decisivo della stagione con alcune certezze sul proprio gioco. La prima riguarda il pack, unanimemente riconosciuto come il migliore del campionato e capace di farsi spesso carico delle sorti di un match.

La seconda (meglio sarebbe definirla un'incertezza!) è quella di una linea arretrata poco efficace in fase d'attacco. Il lavoro di Jason Wright prima e quello di Umberto Casellato dopo non hanno inciso sulla qualità del gioco dei trequarti rossoblù che, a dispetto di alcune buone individualità, non sono riusciti a trovare l'assetto migliore per sfruttare le alte percentuali di possesso che la mischia ha sempre garantito. Difficile pensare a questo punto che i problemi evidenziati in tutti questi mesi possano svanire come d'incanto nel mese più importante della stagione. Bisognerà fare di necessità virtù, rendersi conto che la campagna acquisti per i trequarti è stata un mezzo fallimento, soprattutto con i giocatori stranieri, e cercare di ottenere il massimo possibile da questa situazione. Questo significa che la FemiCz Rovigo dovrà per forza di cose puntare ancora una volta sui propri avanti capaci quest'anno di segnare quasi la metà delle mete rossoblù (una percentuale fuori norma) di cui ben 7 tecniche da mischia ordinata senza contare quelle realizzate con le rolling maul da rimessa laterale. McDonnell e Casellato, dunque, dovranno chiedere ancora uno sforzo importante ai giocatori chiave del pack, vale a dire i primi cinque uomini. Fino a oggi si è cercato di utilizzarli con accortezza per evitare la troppa usura tanto che solo il capitano Momberg e il “soldato” Ortis hanno superato la soglia dei mille minuti in campo. Tutti gli altri, da Boggiani a Parker, da D'Amico a Brugnara, hanno giocato tra gli 800 e i 900 minuti, mentre Muccignat, causa infortuni, ha giocato solo nelle ultime gare. Toccherà a loro, con il “trio Polesine”, Lubian, Ferro e De Marchi, in terza linea, occuparsi del lavoro maggiore nel derby. Dietro dovranno preoccuparsi soprattutto di placcare, placcare e placcare. Il pallone lo giocheranno un'altra volta.

Roberto Roversi

La Classifica

Petrarca 69; FemiCz Rovigo 67; Patarò Calvisano 65; Fiamme Oro 48; Lafert S. Donà 48; Viadana 42; Conad Reggio 29; Medicei Firenze 26; Lazio 20; Mogliano 12.

Questo il programma del Campionato di Eccellenza:

Eccellenza – XVIII giornata – 14.11.2018 – ore 16



Conad Reggio- San Donà

Arb. Luca Trentin (Milano)

AA1 Stefano Pennè (Lodi); AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Moreno Borsetto (Varese)



Patarò Calvisano v Mogliano Rugby

Arb. Giuseppe Vivarini (Padova)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio); AA2 Riccardo Salafia (Milano)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia)



Petrarca Padova v FEMI-CZ Rovigo

Arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo); AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Vittorio Favero (Treviso)



Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Federico Meconi (Roma); AA2 Riccardo Angelucci (Livorno)

Quarto Uomo: Stefano Romani (Roma)



Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

Arb. Alan Falzone (Padova)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma); AA2 Vincenzo Iavarone (Perugia)

Quarto Uomo: Marco Masetti (Arezzo)