Ben 300 atleti in gara

Molti i team intervenuti da tutto il Veneto e da Ferrara, questa nobile rassegna divenuta oramai una tradizione marziale ma anche una promozione turistica, infatti i villaggi turistici Rosolina mare Club e Rosolina mare Sud hanno offerto una settimana di vacanza ai migliori team classificati.

Rosolina (Ro) - L’8 aprile scorso si è svolto presso il palazzetto dello sport di Rosolina il 6° Trofeo Aagkai Csen Memorial G.M° Ric Pascetta.

Organizzatori dell’evento la Asd Martial Arts Promotion di Rosolina e Porto Viro insieme al direttivo Csen Veneto rappresentato da Francesca Vianello presidente per la provincia di Rovigo.

La manifestazione iniziata alle ore 9 è durata fino alle ore 18 senza pause ,per gli oltre 300 atleti in gara.suddivisi nelle specialità di Karate Kata(forme) kumite (combattimento) kickboxing e Self defence assistiti dai soccorritori della croce verde di Porto Tolle e dal dottor Michele Capanna ,medico ufficiale della competizione. Non si sono registrati infortuni per gli atleti, registrando il tutto esaurito negli spalti per il numerosissimo pubblico intervenuto.

Presenti per l’inno nazionale e americano l’assessore Alessia Zaninello e il consigliere Filippo Bergo che insieme al M° Mauro Bondesan hanno dato il via alle prove psicomotorie per i bambini dai ⅘ anni d’età.

In questa occasione sono stati ricordati Maestri e atleti scomparsi prematuramente. Molti i team intervenuti da tutto il Veneto e da Ferrara, questa nobile rassegna divenuta oramai una tradizione marziale ma anche una promozione turistica, infatti i villaggi turistici Rosolina mare Club e Rosolina mare Sud hanno offerto una settimana di vacanza ai migliori team classificati.

1^ classificata La Drago blu team area 29 di Padova che si aggiudica il soggiorno, seconda la Asd Martial Arts Promotion Porto Viro e Rosolina che rinuncia al premio e lo offre al Kks Shizentai di Vicenza class.3°.