Centrato l’obiettivo al primo colpo

Primo titolo assoluto per il campionato di Eccellenza Uisp Ferrara per una squadra del TC Gaiba.

Gaiba (Ro) - Nella finale del campionato di Eccellenza della Uisp Tennis Ferrara, lo Studio Marangoni si impone per 2-1 contro un ostico Sporting Club Estense, finale decisa solo al tie-break del terzo set del doppio.

Nel primo singolare scontro tra Manuel Gentile e Pierfrancesco Toscano. Manuel soffre la tensione, complice un avversario in splendida forma. Dopo un primo set perso per 6-3, deve cedere a zero il secondo set. Parte dunque in vantaggio lo Sporting Club Estense. Nel secondo singolare Gabriele Breveglieri soffre le bordate del capitano Luca Vianini e deve cedere per 6-4.

Nel secondo parziale Gabriele tira fuori tutta la grinta che lo caratterizza. Il salto di qualità sono le discese a rete continue che lo portano a conquistare il set per 6-3. Nel super tie-break Breveglieri si trova di nuovo sotto per 1-4, ma cambia marcia e si aggiudica il match col punteggio di 9-5.

Doppio decisivo tra Nico Turolla, Matteo Rubbini e Filippo Ascanelli in coppia con Enrico Cavallari.

Partita maschia con tutti i 4 giocatori che superano i 190 cm. Partenza sprint per lo Studio Marangoni che si porta 3-1. Poi Rubbini rompe le corde della racchetta ed è costretto a cambiare attrezzo di un modello diverso. Una serie di errori a cascata regala il set agli avversari. Nel secondo set la musica cambia, Rubbini ritrova il feeling con il diritto mentre Turolla si esalta e regala la prestazione migliore del campionato schiacciando continuamente da metà campo come un ex pallavolista può fare.

Si chiude 9-4 al terzo set per lo Studio Marangoni ed è tripudio. Primo titolo assoluto per il campionato di Eccellenza Uisp Ferrara per una squadra del TC Gaiba.

Vanni Marangoni, capitano, sponsor e trascinatore della squadra: "Complimenti a tutti i ragazzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo alla prima partecipazione. Un ringraziamento a Romano Ravani, Alberto Contato, Marco Taddia schierati nei turni precedenti oltre ai giocatori che hanno giocato la finale. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff del TC Gaiba ed al suo direttivo che ci ha permesso di poter gareggiare e condividere questa grande soddisfazione. Ci vediamo al prossimo campionato."

Raggiante Elia Arbustini, presidente del Tennis Club Gaiba: "Sono molto felice per Vanni Marangoni e tutta la squadra Studio Marangoni, complimenti più che meritati per aver conquistato il titolo di campioni di eccellenza provinciale Uisp Tennis Ferrara. La soddisfazione per tutto il club è doppia, perché oltre a sviluppare il progetto del tennis su erba di Gaibledon, abbiamo avuto la fortuna ed il piacere di ospitare tennisti amatoriali che negli anni hanno dato prestigio al TC Gaiba a suon di risultati. Pur nel modesto supporto che abbiamo potuto riservare alle squadre non avendo campi coperti a Gaiba, Vanni Marangoni è stato tenace nel creare un team, nel motivare giocatori in questo progetto fino alla conquista del titolo. Un ringraziamento va a tutti i giocatori di Playgrounds che si sono qualificati per il primo anno nella categoria eccellenza guidati dal capitano Domenico De Caro, e ai tennisti che hanno conquistato il titolo e la finale nel misto e femminile della Veneto Cup Uisp lo scorso mese. Grazie alla Uisp Tennis di Ferrara per l'organizzazione del campionato e per la possibilità di gareggiare".