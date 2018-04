Codice rosso per le polveri sottili, Legambiente richiama i Comuni 

Rovigo - Aria sempre più irrespirabile in Veneto. Nel 2017 tutti i capoluogo di provincia del Veneto, si salva solo Belluno,Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83,, Verona 73, Belluno 18. Situazione critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio veneto dove non si registra alcun accenno a miglioramenti anzi peggio, si configura l'abbandono della cabina di regia da parte della Regione Veneto.Questi gli esiti del rapporto veneto sull’inquinamento atmosferico regionale di Legambiente che è stato presentato lunedì 16 aprile a Padova per fare il punto sullaÉ un dato di fatto quanto l'emergenza smog sia sempre più cronica in Veneto:a Padova, nei primi 90 giorni del 2018 sono stati 37 i giorni oltre la soglia per la salute umana. A Venezia 33, Vicenza 28, Treviso 27,(Belluno 4).“Insomma un inizio anno da codice rosso a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili, al quale nessuna amministrazione locale ha saputo rispondere adeguatamente ma solo con deboli ordinanze derivanti dall'accordo padano e misure tampone che non hanno sortito alcun effetto. “Rispetto all'impegno dei Comuni coinvolti dall'accordo padano, si può notare come questi siano stati abbandonati dalla Regione e lasciati senza una cabina di regia generale”.In soccorso della politica arrivano sempre e solamente gli eventi climatici, che negli ultimi otto anni tra pioggia, venti e temperature, appaiono chiaramente essere i soli e unici protagonisti di ogni variazione nelle concentrazioni di Pm10 in atmosfera, sia in negativo che in positivo.Secondo Legambiente “non servono misure sporadiche, ma è urgente mettere in atto interventi strutturali e azioni ad hoc sia a livello regionale che locale. Una sfida che la Giunta regionale deve assolutamente affrontare con impegno e senza perdere tempo”. Per tornare a respirare in veneto Legambiente propone: applicare iindistintamente a tutti i comuni del Veneto;ridisegnare strade piazze e spazi pubbliciurbano; potenziare incentivi per unamaggiori investimenti sulimplementare una differente politica tariffaria per la sosta in centro dei veicoli inquinanti;pubblici e privati per ridurre i consumi e le emissioni; rafforzare i