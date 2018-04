Rodigine in finale

Tumbo chiama a raccolta i propri tifosi per la finalissima che si giocherà martedì 17 aprile alle ore 21.30 presso il Palazzetto di via Aldo Moro di Adria, contro il Ponte San Nicolò.

Villadose (Ro) - Tumbo conferma i valori espressi nella stagione regolare ed esce imbattuta nel doppio confronto di semifinale contro il Pettorazza, accedendo così per la terza volta in quattro anni alla finale provinciale della Tuttocampo Cup.

La formazione rodigina dopo aver pareggiato per 2-2 in trasferta si aggiudica di misura la sfida di ritorno.

Tumbo si presentava non in ottime condizioni per via delle assenze di Gnocco, Pacchiella, del capocannoniere Corinne Casati (in panchina solo per onor di firma) e degli acciacchi di capitan Rossella Casati e Raise, mentre il Pettorazza reduce dalla qualificazione alla finale di Coppa voleva a tutti i costi ribaltare la partita di andata.

Andando alla cronaca, le ospiti partivano forte e pressavano alte le padrone di casa, tuttavia Tumbo manteneva un buon ordine in campo e ripartiva in velocità portando dei seri pericoli verso la porta difesa dal portiere ospite Silvestrin. Il primo tempo scorreva fluido con una discreta supremazia territoriale ospite ma alla pari per quanto riguarda le occasioni da rete, con le ospiti che colpivano una traversa e Tumbo che si vedeva negato il gol da una parata prodigiosa di Silvestrin su Raise.

Nei primi minuti della seconda frazione di gioco il Pettorazza, costretto a vincere, aumenta il pressing e rischia anche qualche anticipo in fase di marcatura. La temperatura sale e gli scontri di gioco rendono l’incontro più spigoloso. La formazione ospite non riesce a superare l’attenta retroguardia rodigina e prova ad impensierire l’esperta Rezzi con tiri dalla distanza.

Così nel primo dei tre minuti di recupero, quando tutto sembra far credere ad un altro pareggio, Raise recupera palla nei pressi della metà campo, disorienta la diretta avversaria e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Silvestrin, trovando il gol dell’1-0 finale e facendo esplodere il pubblico di casa.

Villadose (Ro), Giovedì 12 aprile 2018

Tumbo-Pettorazza 1-0

TUMBO: Rezzi I., Golebiowska M., Boldrin C., Bovolenta A., Casati C., Casati R. (C), Cucuzza D. (VC), Raise G., Santin N., Moro S.

All. Mazzocco, Tumiatti. Dir. Iacono.

PETTORAZZA: Silvestrin C., Mao S., Belloni M. (C), Stivanello A., Toffano A., Boscarato N., Lanza G., Giandoso G.

All. Benvenuti.

Arbitri: Liotto e Imad.

Marcatori: Raise. Espulsi: Stivanello (per doppia ammonizione)