Stop inatteso 

Dopo il pareggio nell'ordio, il batti e corri rossoblù perde il doppio confronto con Trieste

Fidel Reinoso: “Ci aspettano altri due turni casalinghi contro Nuova Pianorese e White Sox Buttrio, cercheremo di sfruttarli nel migliore dei modi per dimenticare questi due passi falsi”.

Rovigo - Doppia battuta d’arresto per il Baseball Softball Club Rovigo nella seconda giornata del girone B di Serie B. Un rallentamento inaspettato sul diamante di casa arrivato domenica 15 aprile per mano di un sorprendente Junior Alpina Trieste, arrivato in via Vittorio Veneto tirato a lucido. Per il roster rossoblù, che quest’anno si è presentato al via quasi totalmente “made in Rovigo” e con la ferma intenzione di dare sempre più spazio ai giovani usciti dal vivaio, si è trattato della classica giornata no.

E dire che l’avvio di gara uno aveva fatto ben sperare manager Fidel Reinoso e tutti i tifosi rodigini. Quattro i punti portati a casa dal Baseball Softball Club Rovigo nel primo turno di battuta: le firme di Nehemiah Reyes, Lorenzo Malengo, Enrico Salvatore e Mirko Ferrari. Assorbito il colpo, gli avversari hanno iniziato a prendere le misure ai rodigini, sfruttando un monte di lancio molto solido che alla lunga ha fatto la differenza. Tra il terzo e il quarto turno di battuta il sorpasso ai danni dei padroni di casa, che hanno cercato prontamente di restare in scia col passaggio a casa base di Filippo Cherubin. Ma altri tre punti hanno consegnato la prima vittoria allo Junior Alpina Trieste.

La conferma che la formazione triestina è solo la lontana parente di quella in crisi di risultati nelle ultime due stagioni, è arrivata in gara due. Un incontro che ha visto il Baseball Softball Club Rovigo particolarmente appannato, soprattutto in attacco. I rossoblù incassano due punti nei primi due turni ma, pur girando le mazze a vuoto in attacco, restano in partita. Almeno fino al settimo turno, che vede gli avversari andare a punto ben quattro volte. Debole la reazione rodigina e prima del termine lo Junior Alpina Trieste arrotonda il punteggio aggiudicandosi a 9 anche gara due.

Da segnalare comunque la buona prova sul monte di lancio del rodigino Michele Rondina, oltre agli esordi del giovanissimo classe 2003 Lorenzo Masiero, in gara uno, e di Francesco Callegari in gara due.

“Ora bisogna rimboccarsi le maniche e pensare a preparare al meglio i prossimi incontri – commenta Fidel Reinoso – Occorre lavorare soprattutto per definire un piano di attacco più preciso e affidabile, va ritrovata inoltre una maggiore solidità al lancio. Ci aspettano altri due turni casalinghi (contro Nuova Pianorese e White Sox Buttrio, ndr), cercheremo di sfruttarli nel migliore dei modi per dimenticare questi due passi falsi”.

GARA 1

ITAS ROVIGO: 4 0 0 0 1 0 0 0 0 = 5

JUNIOR ALPINA TRIESTE: 0 0 2 4 0 0 1 2 0 = 9

GARA 2

ITAS ROVIGO: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0

JUNIOR ALPINA TRIESTE: 1 1 0 0 0 0 4 2 1 = 9

Itas Rovigo: Reyes, Malengo, Salvatore, Ferrari, Schibuola, Rondina, Callegari, Vigato, Lavezzo, Chieregato, Frigato, Taschin, Agostinello, Secrieru, Gonzalez, Masiero, Cherubin.