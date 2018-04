Strisce pedonali troppo pericolose, parte la raccolta firme

Rovigo - “Gli attraversamenti pedonali sul trafficato viale Tre Martiri, dalla ciclopedonale in prossimità di piazza d'armi allo Stadio Gabrielli, sono oggettivamente pericolosi. I quattro passaggi pedonali, fondamentali per chi arriva o vuole andare verso il quartiere Commenda Est, dove esistono numerosi centri di interesse e servizi sono praticamente invisibili e regolarmente ignorati dai mezzi a motore”.A sollevare il problema è la Fiab amici della bici di Rovigo che in occasione dell’iniziativa contaciclisti, il consueto monitoraggio degli accessi ciclabili verso/dal centro,“Nonostante l’illuminazione discreta - evidenzia - la reale situazione di(anche se il limite formale è dei 30 km/h) rende questi passaggi un vero terno al lotto per pedoni e ciclisti appiedati che vogliano attraversare il viale. La pericolosità è stata purtroppo dimostrata dai più recenti fatti di cronaca.. La stessa ciclopedonale abbisogna di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e della sua uniformità e conformità. Viale Tre Martiri è un collegamento essenziale di diversi poli di interesse: da un lato Questura, Stadio Gabrielli e non ultimo l'ospedale civile Santa Maria della Misericordia, dall'altro lato molte attività commerciali, farmacia, sede della Cisl e ufficio postale. Vista la loro contiguità al centro città e al quartiere Commenda questi servizi essenziali vengono spesso raggiunti dal cittadino a piedi o in bicicletta.L'appuntamento della Fiab è previsto presso lo spazio bikesharing, dove i volontari dell’associazione saranno presenti con un. Sarà possibile firmare l'appello anche presso la sede in corso del Popolo 272, negli orari di apertura: martedì e giovedì dalle 10 alle 12, martedì e venerdì dalle 17 alle 18.30 e giovedì dalle 21 alle 22.30.“Restiamo a disposizione dell' amministrazione per suggerire e individuare soluzioni efficaci, come ad esempio l', senza trascurare un maggior, che in quel tratto è di 30 chilometri orari”. Infine, l’associazione propone un: “questa semplice soluzione renderebbe più fruibili per i ciclisti questi luoghi pubblici. - conclude - Si tratterebbe, nel complesso, di piccole misure che però possono garantire una maggiore sicurezza e tutela per chi sceglie o deve (perchè minore o anziano) muoversi a piedi o in bicicletta”.