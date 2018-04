Due successi e un passo falso

Il bilancio del weekend per le squadre giovanili del Baseball Softball Club Rovigo si chiude in positivo. Bella vittoria della rinnovata Under 12 rossoblù nel match di esordio sul diamante di casa. Non basta il carattere all’Under 14 che mette i brividi al Vicenza ma rimedia una sconfitta. L'Under 15 espugna il difficile campo del San Bonifacio.

Under 12

Baseball Softball Club Rovigo – BC Conegliano 8-6

Buon esordio stagionale per i giovani rossoblù, che sul diamante di via Vittorio Veneto colgono una bella vittoria al termine di un incontro molto combattuto. Fin dall’inizio le due formazioni si affrontano a viso aperto e il primo inning si chiude sul 2-2. Poi, al terzo, la fuga del Baseball Softball Club Rovigo grazie a un fuori campo di Taschin a basi piene, che consente di mettere in cascina 4 punti. I rossoblù tengono molto bene anche in difesa e, dopo un altro 2-2 nel quinto inning, contengono l’estremo tentativo di rimonta del Conegliano mettendo in cassaforte la vittoria.

Il roster: Belesia, Bottazzi, Capovilla, Cappelato, Cervati, Chinedozi, Colombo D., Colombo F., Costanzo, Ferrari, Franceschini, Gazzieri, Martinelli, Meneghetti, Menon, Milazzo, Rossin, Russo, Stievano, Taschin, Turra, Zangirolami.

Under 14

Vicenza Bsc – Adriatic Lng Rovigo 10-4

Dopo il successo sul Ponte di Piave dello scorso weekend, Ll’under 14 cede il passo al Vicenza al termine di una partita che in avvio aveva fatto ben sperare i colori rossoblù. Due soli punti concessi nei primi due inning, anche se in attacco nessuno riesce a passare a casa base. Lo strappo al terzo inning: i padroni di casa vanno a segno cinque volte, grazie anche a un fuoricampo. Copione che si ripete al quinto inning per un parziale di 9-0. L’orgoglio rodigino esce fuori e la reazione si concretizza in quattro punti. Una rimonta tardiva, ma che dimostra il carattere della squadra, l’affiatamento e l’efficacia di alcuni meccanismi provati in allenamento. Sul monte di lancio nel corso della partita si sono alternati Frigato e Viale; di Barion, Gaffeo, Gasparetto e dello stesso Viale i punti rossoblù.

Il roster: Viale, Frigato, Gaffeo, Altieri, Bruno, Barion, Basaglia Elia, Basaglia Isaac, Romagnollo, Gasparetto e Tenan . Dir. Acc. Frigato Filippo.

Under 15

Crazy Sambonifacese – Adriatic Lng Rovigo 1-3

Ancora un successo per l’Under 15 del Baseball Softball Club Rovigo. Questo però pesa doppio perchè ottenuto sul campo della Sambonifacese, tra le dirette avversarie nella corsa al primato. I rossoblù si impongono 3-1 bissando il successo dell’esordio contro il Palladio Vicenza. Fin dalle prime battute la partita corre sui binari dell’equilibrio, con un punto a testa nel primo inning (di Masiero quello rossoblù). Mazze a secco fino al quarto inning, merito dei lanciatori e di difese molto attente. Poi Rovigo passa a casa base con De Marchi grazie a una valida di Brusaferro. Con Taschin sul monte di lancio l’attacco della Sambonifacese si inceppa definitivamente: 9 strike di fila per il lanciatore rodigino. Nel sesto inning ancora l’accoppiata Brusaferro-De Marchi regala il terzo punto, poi una perfetta difesa sull’ultimo attacco avversario chiude la disputa.

Il roster: Astolfi, Bernardi, Borghetto, Brusaferro, De Marchi, Greggio, Maniezzo, Masiero, Silvoni, Sprocatti, Stocco, Taschin.