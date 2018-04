Espugnato il campo del San Marco 

Coach Dardani che alla fine della gara è contento soltanto per il risultato ma non per la prestazione offerta dai sui, dove non hanno saputo concretizzare l’enorme mole di gioco e l’evidente superiorità fisica e anzi, nel secondo tempo, hanno rischiato di vanificare tutto quanto.

Prossimo impegno Domenica prossima 22 aprile alle 15 e 30, in casa, presso l’impianto di Frassinelle dove arriverà il capolista Rugby San Donà.

Jesolo (Ve) - Fine settimana che vedeva impegnata la seniores del Rugby Frassinelle nella difficile trasferta di Jesolo, nella prima giornata di ritorno della Poule per accedere alla serie C nazionale.

I ragazzi di coach Dardani erano chiamati al riscatto della sconfitta patita la scorsa settimana a Favaro Veneto contro il Rugby S. Marco e a cercare di ribaltare il risultato della partita di andata con la compagine jesolana.

Avvio scoppiettante dei galletti che schiacciano stabilmente i locali all’interno dei propri ventidue. Tuttavia la netta superiorità dimostrata sul campo viene concretizzata soltanto con una meta non trasformata e un calcio di punizione. Anzi, proprio allo scadere del tempo, i locali sono riusciti a riaprire la contesa con una meta trasformata.

Nell’intervallo Dardani, alzando la voce, prova a scuotere i suoi, ma i galletti non cambiano registro e anzi risultano più fallosi subendo diverse punizioni contro inutili.

Tuttavia risultano essere più cinici rispetto alla prima frazione andando a marcare altre tre volte di cui l’ultima che vale il bonus proprio allo scadere dell’ultima azione.

Risultato finale che vede i Galletti gialloblu vincere per 27 a 7 e che porta a loro favore anche la differenza punti e mete fatte nello scontro diretto.

Le mete sono state marcate due ciascuno da Bicego e Spolaore con due trasformazioni dello stesso Spolaore e una punizione di Cristiano Giolo.

Sono scesi in campo Bicego C., Soffiato T., Fanchin G., Argenton T., Cominato F., Baccaro A., Cominato N., Bassora P., Saltarin C., Benetti S., Bianchini M., Orlando A., Romani E., Spolare S. e Giolo C..

Sono subentrati Mortella G., Greggio C., Rovere S., Piscopo N. e Bolognese M.