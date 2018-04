Il buono scuola per aiutare le famiglie 

Rovigo - L’ufficio istruzione del comune di Rovigo informa che è possibile fare domanda per il contributo regionaleLe richieste dovranno essere inviate esclusivamente via web, per le istituzioni scolastiche-formative il termine è stato fissato alle ore 12 del 15 giugno.Si tratta di un contributo volto a coprire parzialmente le spese di iscrizione e frequenza e di attività didattica di sostegno (per gli studenti disabili)., che hanno frequentato, nell’anno 2017–2018 o istituzioni scolastiche: primarie, secondarie di I e II grado statali, paritarie e non paritarie, o istituzione formativa accreditata dalla Regione del Veneto che svolge percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale. La spesa, per ogni studente, per l’anno 2017-2018, deve essere stata di almeno 200 euro, per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’istituzione.L'Isee 2018 deve essere inferiore o uguale a 40mila euro, in caso di studenti normodotati. L'importo del contributo varierà in base alle fasce di reddito. I contributi sono previsti anche per studenti disabili e per studenti appartenenti a famiglie numerose, in questi casi i parametri sono diversi.