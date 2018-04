Madre Teresa di Calcutta è un murales 

I volti di Madre Teresa di Calcutta e Malala Yousafzai sono stati realizzati sulla cabina elettrica di Villaggio Perla a Taglio di Po con la tecnica del murales: questa l’enorme opera d’arte disegnata dai ragazzi di III A e III C della scuola media dell’istituto comprensivo Maestri assieme a Riccardo Buonafede



Taglio di Po (Ro) - Un tributo alle donne, che in tanti paesi sono sottomesse e addirittura uccise, quello che Riccardo Buonafede assieme ai ragazzi di III A e III C della scuola media dell’istituto comprensivo Maestri di Taglio di Po hanno omaggiato disegnando un murales raffigurante Malala Yousafzai e Madre Teresa di Calcutta presso la cabina elettrica di Villaggio Perla.

Sabato 14 aprile si è tenuta l'inaugurazione del murales, un progetto che rientra per il terzo anno consecutivo nel festival Deltarte grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale che da ben sei anni appoggia il progetto curato da Melania Ruggini.

A presenziare all’inaugurazione, il sindaco Francesco Siviero, il vicesindaco Alberto Fioravanti, i vertici di Enel Veneto, Roberta Bonvicini, docente dell’istituto comprensivo, e il vicario della scuola.

Gli studenti sono stati coinvolti, dopo la lezione frontale sui diritti umani, in un laboratorio molto coinvolgente con Riccardo Buonafede, vincitore della Biennale di street art Roma, tra i protagonisti al recente festival di arte pubblica di Atene e che dopo Taglio di Po andrà al festival di Cervia che li guidati nella tecnica dello stencil, per la realizzazione di una grande opera pubblica di street art di 4 x 3 metri, raffigurante due grandi donne che si sono contraddistinte per il loro impegno verso la difesa dei diritti umani e della pace: Malala Yousafzai e Madre Teresa di Calcutta, due premi Nobel per la pace.